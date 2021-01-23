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Intel新CEO的「一句話」　謝金河：市場沒有得到滿意答案！

▲▼經濟部工業局「亞太產業鏈結成果論壇」11/26舉行，財信傳媒董事長謝金河應邀致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂俊儀／綜合報導

英特爾（Intel）與台積電在晶圓代工領域的競合屢屢成為產業界熱門話題，近期兩家公司股價因英特爾即將上任的新執行長「一句話」而重挫。財信傳媒董事長謝金河在臉書以「Intel拉動的新效應」為題，認為這家國際半導體大廠新CEO所談的新定位，對投資市場來說並沒有得到滿意答案。

謝金河表示，眾所矚目的Intel，在更換了新執行長後，發布未來新定位，決定保留最核心技術，部分委外，這個宣布造成Intel及tsmc（台積電）兩家公司股價下跌，22日Intel股價下跌9.29%，而tsmc也跌3.74%，進一步造成費城半導體大跌57.77，全球半導體股幾乎全面下跌，只有聯電ADR呈現上漲的態勢。

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他分析，22日Intel公布第四季業績，營收199.8億美元，年減1%，淨利58.57億美元，年減15%，如果拿Intel的業績來比tsmc，Intel營收換成台幣約5600億元，tsmc是3615.3億元，Intel淨利換成台幣約1939億元，比tsmc的1427.7億元高一些。從財報來看，Intel優於tsmc，但反應在市值，Intel只有2323億美元，tsmc仍達6697.3億美元，這個差別在成長的台積電對比正在衰退的Intel。

謝金河認為，Intel的Eps4.94美元，本益比11.74倍，tsmc的Eps3.37美元，本益比39.44倍，本益比高低顯著反應企業的前景與未來。並強調，Intel換了CEO，大家關注Intel新定位，但市場顯然沒有得到滿意的答案！
 

關鍵字： 英特爾台積電Inteltsmc

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