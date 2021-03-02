ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

新台幣連二貶！收盤貶值1.3分　以28.319元作收

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲新台幣收盤收在28.319元。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（2）日收盤收在28.319元，貶值1.3分。

新台幣今日以28.13元兌1美元開出，升值1.76角，隨著熱錢湧入，新台幣開盤不久隨即勁揚5.18角，來到27.788元，不過終場在中央銀行調節下，升幅才顯著收斂，新台幣收在28.319元，貶值1.3分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新台幣兌美元盤中最高28.319元，最低27.788元兌1美元。

關鍵字： 新台幣美元匯率匯市

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台股萬六大關得而復失！尾盤翻跌6點收最低15946點

台股萬六大關得而復失！尾盤翻跌6點收最低15946點

台股在美股費半大漲下，早盤跳空大漲逾300點，重返萬六大關，不過隨後漲勢收斂，漲點收斂百點之內，指數終場收在最低15946點，下跌6點或0.04%，成交量3333.89億元。

2021-03-02 13:36
勞動基金1月賺259億元　每位新制勞工退休帳戶平均分紅1019元

勞動基金1月賺259億元　每位新制勞工退休帳戶平均分紅1019元

勞動部勞動基金運用局今（2）日公布今年截至1月底，整體勞動基金評價後收益數為 259.2 億元，收益率 0.58％。其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，收益數獲利122.9億元，收益率0.45%，因此新制勞退勞工在開春第一個月的收益收益中有望領到分紅，平均勞工平均約可分配到1019元。

2021-03-02 10:38
花旗稱比特幣將成首選貨幣！　投資者增加牛市週期已改變

花旗稱比特幣將成首選貨幣！　投資者增加牛市週期已改變

過去數月來比特幣瘋狂上漲，雖然在2月中創下58000美元（約新台幣162萬元）大關後隨即大跌超過10000美元（約新台幣28萬元），比特幣仍在過去一年中成長了460%。此現象受到主流投資的關注，花旗銀行於報告中表示，諸如比特幣等加密貨幣正在慢慢受主流接受，即使比特幣風險很高，未來仍可能成為國際貿易首選貨幣。

2021-03-02 14:21
巴菲特看好、全美門市開業　蘋果股票聞訊週一飆漲逾5%！

巴菲特看好、全美門市開業　蘋果股票聞訊週一飆漲逾5%！

由於波克夏·海瑟威公司CEO巴菲特於股東信上公布，公司對蘋果股票持股比率約5.4%，是旗下排名第三有價值的資產，同時也讚揚蘋果採取的股利發放政策及庫藏股計畫。此外蘋果也宣布，全美270間Apple Store將首度自疫情以來全面開放營業，蘋果股票聞訊於週一大漲。

2021-03-02 12:04
雅虎日本、LINE正式整併！5年投資5千億　目標2023年創造2兆日圓營收

雅虎日本、LINE正式整併！5年投資5千億　目標2023年創造2兆日圓營收

雅虎日本（Yahoo Japan）母公司Z Holdings（ZHD）和LINE今（2）日宣布，由ZHD、LINE雙方的母公司軟銀集團與NAVER在完成相關交易流程後正式整併，並為在整併後盡早發揮合作綜效，兩家公司也針對各自經營的事業積極展開商議。

2021-03-02 11:51
股匯齊揚！新台幣早盤勁揚5角　來到27.788元

股匯齊揚！新台幣早盤勁揚5角　來到27.788元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（26）日以28.13元兌1美元開出，升值1.76角，隨著熱錢湧入，新台幣開盤不久隨即勁揚5.18角，來到27.788元。

2021-03-02 09:11
如何撫平金錢焦慮？　專家曝「9大QA、10大投資法」解惑

如何撫平金錢焦慮？　專家曝「9大QA、10大投資法」解惑

嘿，想像你有一盞神燈，可以許三個願望，你會許下什麼樣的願望呢？不出意外，許多人都會回答：「錢，我想要很多很多錢！」，當金錢可以購買享樂、爽快及幸福的時代，有錢，成為了我們生活動力的指標，沒錢，成為了我們常常掛在嘴上的口頭禪，而不知不覺中金錢焦慮就這麼開始慢慢爬上你的心窩。

2021-03-02 16:18
新台幣連二貶！收盤貶值1.3分　以28.319元作收

新台幣連二貶！收盤貶值1.3分　以28.319元作收

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（2）日收盤收在28.319元，貶值1.3分。

2021-03-02 16:05
外資上周賣超938億元　聯電、台積電淪提款機

外資上周賣超938億元　聯電、台積電淪提款機

根據證交所公布上周外資買賣超狀況，上周外資賣超938.45億元，今年以來累計賣超為1,931億元，外資總持有股票市值為22兆2,981.33億元新台幣，占全體上市股票市值的45.88%，較2月19日的23兆4,521.50億元新台幣，減少11,540.17億元。

2021-03-02 15:52
宏碁商用視訊軟體Acer sMeet　由智聯服務全球銷售總代理

宏碁商用視訊軟體Acer sMeet　由智聯服務全球銷售總代理

宏碁（2353）今（2）日宣布推出Acer sMeet著重資訊安全的視訊解決方案，專用於高度機密的視訊會議、遠程辦公需求等，並從即日起由智聯服務（6751）總代理銷售全球。

2021-03-02 15:50

讀者迴響

大盤指數

熱門新聞

存款多10倍卻不快樂！他嘆：股票賺200萬還是無感

19年前印刷廠「月領5萬」！網看明細驚：超血汗

瀏海再見、摺疊iPhone快來了！郭明錤曝新機「7大走向」

男友獲聘拍A片！每天「看女生裸體」她憂學壞

登記後被討150萬！　網友支持離婚

即／今年沒人中！8.1億威力彩獎號出爐

美商會執行長超愛台！拿台灣身份證「年繳40％重稅」　還考取船員證

台股反彈逾300點！重返萬六　台積電漲近2.5%

辛苦存10萬！長榮大一妹買股玩權

月薪36k單親媽靠「理財六分法」　拚出雙併豪宅

出社會3年半！36K男「存款20萬會太少？」

陸宣佈扶持晶片業　半導體股暴漲

掏千鈔買刮刮樂遇阿伯偷掉包　他怒揭手法

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

蘋果首次公布維修數據　這7款iPhone最難修

長榮、陽明運價季節性修正3.8%　法人揭示「五大理由」搶攻大多頭行情

海運美國線長約調漲　法人上調陽明、長榮獲利「上船賺一波！」

漢翔「國機國造」商機上看686億元　法人喊買：量產期5年挹注營運

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366