台股萬六大關得而復失！尾盤翻跌6點收最低15946點

台股在美股費半大漲下，早盤跳空大漲逾300點，重返萬六大關，不過隨後漲勢收斂，漲點收斂百點之內，指數終場收在最低15946點，下跌6點或0.04%，成交量3333.89億元。

勞動基金1月賺259億元 每位新制勞工退休帳戶平均分紅1019元

勞動部勞動基金運用局今（2）日公布今年截至1月底，整體勞動基金評價後收益數為 259.2 億元，收益率 0.58％。其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，收益數獲利122.9億元，收益率0.45%，因此新制勞退勞工在開春第一個月的收益收益中有望領到分紅，平均勞工平均約可分配到1019元。

花旗稱比特幣將成首選貨幣！ 投資者增加牛市週期已改變

過去數月來比特幣瘋狂上漲，雖然在2月中創下58000美元（約新台幣162萬元）大關後隨即大跌超過10000美元（約新台幣28萬元），比特幣仍在過去一年中成長了460%。此現象受到主流投資的關注，花旗銀行於報告中表示，諸如比特幣等加密貨幣正在慢慢受主流接受，即使比特幣風險很高，未來仍可能成為國際貿易首選貨幣。

巴菲特看好、全美門市開業 蘋果股票聞訊週一飆漲逾5%！

由於波克夏·海瑟威公司CEO巴菲特於股東信上公布，公司對蘋果股票持股比率約5.4%，是旗下排名第三有價值的資產，同時也讚揚蘋果採取的股利發放政策及庫藏股計畫。此外蘋果也宣布，全美270間Apple Store將首度自疫情以來全面開放營業，蘋果股票聞訊於週一大漲。

雅虎日本、LINE正式整併！5年投資5千億 目標2023年創造2兆日圓營收

雅虎日本（Yahoo Japan）母公司Z Holdings（ZHD）和LINE今（2）日宣布，由ZHD、LINE雙方的母公司軟銀集團與NAVER在完成相關交易流程後正式整併，並為在整併後盡早發揮合作綜效，兩家公司也針對各自經營的事業積極展開商議。

股匯齊揚！新台幣早盤勁揚5角 來到27.788元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（26）日以28.13元兌1美元開出，升值1.76角，隨著熱錢湧入，新台幣開盤不久隨即勁揚5.18角，來到27.788元。

如何撫平金錢焦慮？ 專家曝「9大QA、10大投資法」解惑

嘿，想像你有一盞神燈，可以許三個願望，你會許下什麼樣的願望呢？不出意外，許多人都會回答：「錢，我想要很多很多錢！」，當金錢可以購買享樂、爽快及幸福的時代，有錢，成為了我們生活動力的指標，沒錢，成為了我們常常掛在嘴上的口頭禪，而不知不覺中金錢焦慮就這麼開始慢慢爬上你的心窩。

新台幣連二貶！收盤貶值1.3分 以28.319元作收

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（2）日收盤收在28.319元，貶值1.3分。

外資上周賣超938億元 聯電、台積電淪提款機

根據證交所公布上周外資買賣超狀況，上周外資賣超938.45億元，今年以來累計賣超為1,931億元，外資總持有股票市值為22兆2,981.33億元新台幣，占全體上市股票市值的45.88%，較2月19日的23兆4,521.50億元新台幣，減少11,540.17億元。

宏碁商用視訊軟體Acer sMeet 由智聯服務全球銷售總代理

宏碁（2353）今（2）日宣布推出Acer sMeet著重資訊安全的視訊解決方案，專用於高度機密的視訊會議、遠程辦公需求等，並從即日起由智聯服務（6751）總代理銷售全球。