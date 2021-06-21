散戶注意！通膨大怪獸來了...專家警告：美股將崩跌20%

▲專家認為通膨將導致美股重挫10％至20%。（圖／取自免費圖Pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

有專家認為，投資人應該要做好準備、謹慎面對美股的重大調整，若美國聯準會實行鷹派政策，將引發股市回檔10%至20%，且未來可能需要一年的時間才能恢復。聯準會針對長期以來的寬鬆貨幣政策，態度轉趨強硬，暗示可能提前在2023年升息，並開始討論是否要縮減購債。

據美國媒體CNBC報導，金融分析公司Moody’s Analytics首席經濟學家Mark Zandi表示，因為強勁的經濟復甦力道，聯準會勢必會調整相關策略，造成不利股市的因素正在形成，若聯準會改為鷹派策略，美股將會出現10%至20%的回檔。

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Mark Zandi認為，若股市出現崩跌，估計可能需要一年的時間才能達到損益兩平，「與過去幾年股市大幅下跌的狀況不同，因為現在股市估值過高，不會這麼快出現回升。」

▲股市若出現崩跌，Mark Zandi認為至少要一年才爬得起來。（示意圖／視覺中國）

聯準會雖然還未調整當前的寬鬆貨幣政策，但相關消息已讓市場人人自危，上週道瓊指數單周重挫3.45%，是自去年十月以來最大的單週跌幅，標準普爾500指數上週下跌近2%，是今年2月以來的單週最大跌幅，以科技股為主的納斯達克指數也出現跌勢。

Mark Zandi今年以來已多次對市場通膨提出警告，3月份時更強調通膨近在眼前，但投資者並未充分理解，「鑑於目前的情況，我不會指望利率長期保持在1.5％。」此外，Mark Zandi也認為，會受到影響的金融資產並非只有股票和債券，虛擬貨幣拋售潮、房地產市場退燒等都值得觀察。

儘管Mark Zandi向市場發出警告，他認為經濟並不會因此而衰退，因為經濟會衰退多數是因為金融資產的價格過度擴張。