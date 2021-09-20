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李嘉誠又賣地　出售上海房地產套現90億

▲▼李嘉誠,香港首富。（圖／路透）

▲李嘉誠。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

現年93歲的香港富豪李嘉誠近年頻繁傳出脫產，根據陸媒報導，李嘉誠又拋售了大陸一處房地產，是2005年入手、位於上海靜安區的上海世紀盛薈廣場，套現21億人民幣（約90億元新台幣）。

有「銅鑼灣地王」之稱的老牌港商「希慎興業」17日晚間發出公告，稱公司收購了「長江實業」旗下上海世紀盛薈廣場60%股權，剩下的40%股權由上海國盛集團及上海達安房產開產出售，總代價35億元人民幣（約150億元新台幣）

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公開資料顯示，上海世紀盛薈廣場項目以前是緊鄰靜安區「東八塊」的西斯文里地塊，2005年被李嘉誠購得，但是在此後長達16年的時間內，該項目並未投入使用，目前只是竣工了而已。

長江實業指出，此次物業銷售為長江實業作為地產公司的日常銷售業務之一，長江實業於有關銷售的所佔收入約為人民幣21億元。長江實業於過去10年在內地物業銷售收入每年平均約港幣298億元。

長江實業進一步提到，單計大陸，長江實業現擁有50多個房地產項目，分佈於20多個城市，長江實業資深顧問李嘉誠先生及主席李澤鉅先生均對香港及內地充滿信心，比如長江實業於去年5月投得安達臣道地皮、於本年2月投得啟德4E區2號住宅地皮及於本年8月投得元朗流業街住宅地皮。

關鍵字： 李嘉誠長江實業

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