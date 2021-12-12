雙北尚有5千多戶停電！預估下午2點前復電　台電：非因降壓造成

記者余弦妙／台北報導

台電台北萬隆變電所今（12）日發生故障起火，造成30萬戶雙北市民無電可用，對此台電表示，今日逢假日用電較低，預計備轉容量率高達12%以上，維持在供電充裕的綠燈，變電站設備故障起火時，備轉容量率高於10%，相當充裕，電力系統電壓穩定，無謠傳所指因降壓所造成停電。

▲萬隆變電所爆炸起火。（圖／記者張君豪攝）

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另外，支持核四的黃士修認為事故與降壓有關，對此台電也正式回應反駁並指出，台電第一線同仁全力搶修中，特定人士在此時針對公投議題做政治操作意圖誤導民眾，不恰當更不應該。

台電也提到，變電站設備故障起火時，負載2299.7萬瓩，備轉854.9萬瓩，備轉容量率高達37.17%。

另外，新北市中和區一座高壓電塔因本事故引起電纜小火，已立即通報消防隊並於10時38分撲滅火勢，無人員傷亡，台電現場同仁後續進行設備檢查。

台電說明，9時42分由於台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，致北市木柵與新北市新店等部分地區共計305418戶停電。台電隨即緊急成立應變中心，並現場派員積極搶修，火勢已迅速撲滅，無人員受傷，目前尚有台北市文山區5509戶、及新北市新店區350戶，共計5859戶停電，最快預計14:00前可全部復電。

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