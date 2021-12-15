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懷舊果粉必看！蘋果經典回顧特展開跑　麥金塔20周年機種亮相

▲蘋果懷舊特展開展。（圖／記者陳俐穎攝）

▲蘋果懷舊特展開展。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

蘋果經銷商Studio A大安門市由於都更的問題，即將在明年初畫下暫停，自開幕以來也走過了10年歷史，藉此機會也舉辦Studio A蘋果系列回顧展覽，展品包含麥金塔20周年的紀念機款，藉此機會讓果粉回顧蘋果一路以來的各項產品。

此次展出包含麥金塔20周年紀念機款、iBook G3貝殼機、eMate、蘋果Pinpin遊戲機等經典機款加上各代iPod系列，也展出在Air Pods系列以前的初代藍芽耳機。

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提供展品的收藏家Alvin表示，自己收藏蘋果的產品已經超過10年，他也說，對他而言每個產品的蒐集都不是很容易，其中最iBook系列總共有5個顏色，其中的牛仔藍最難蒐集，其他顏色都已經到齊，過了4、5年才在拍賣網站上找到他的蹤跡。

Alvin也說，自己蒐藏的產品裡，大多是2010年以前的機種，自己目前仍使用蘋果產品，不過並不會每一代更新就進行替換，有需要才會購買，也提到目前最想蒐集的其中一件產品就是蘋果LISA，為1983年生產的個人電腦，但由於產量稀少加上價格昂貴，所以是許多蒐藏家心中的夢幻逸品。

此次回顧展高達47件展品，此外現場也展出了「虛擬人體驗」，可以透過新技術，讓人類複雜的動作可以在虛擬人身上體現，參與展覽也可以獲得抽Apple Watch的機會。

關鍵字： 蘋果

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