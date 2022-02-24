ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

快訊／莫斯科證交所宣布暫停交易！

鈔票,金錢,盧布,俄羅斯。（圖／達志／示意圖）

▲莫斯科證交所宣布暫停交易。（示意圖／達志／示意圖）

記者陳依旻／台北報導

俄烏確定開打拖累盧布及股票交易！外媒報導，莫斯科證券交易所(MOEX)的盧布及股票因觸發交易限制「交易暫停」。

俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯盧布兌美元跌幅擴大，現跌5.4%，每百盧布最新報1.16美元，創下2016年以來最低水平；莫斯科證券交易所（MOEX）盧布及股票也因此交易暫停，至於何時恢復，另行通知。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 莫斯科交易所俄烏開打

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

俄烏開戰！台股慘殺461點收17594　台積電跌逾3%

俄烏開戰！台股慘殺461點收17594　台積電跌逾3%

俄烏衝突全面升溫，台股今 (24) 日開盤便失守萬八大關與季線支撐，盤中俄羅斯總統普丁下令對烏克蘭動武，傳首都基輔遭空襲，美期指崩殺逾800點，大盤再度帶量下殺狂瀉近500點，最低跌至17561點，跌破半年線支撐，終場收在17594點，下跌461點或2.55%，創近3個月新低，成交量放大至4336.86億元。

2022-02-24 13:35
俄烏緊張台股狂瀉400點　國安基金緊盯進場時機！

俄烏緊張台股狂瀉400點　國安基金緊盯進場時機！

俄烏情勢升溫，台股今在電子、傳產與金融3大族群全面走跌下，盤中跌逾400點，指數慣破17700點，外界關注國安基金動向。財政部國庫署副署長顏春蘭說，俄屋情勢演變，國安基金在年前就關注，也不是這一兩天才盯著，會根據國家金融安定基金設置及管理條例第8條來行動，真的有劇烈波動時，會召開臨時會來穩定國內市場。

2022-02-24 12:35
快訊／普丁下令對烏軍事行動！美道瓊期指大跌逾7百點　那指跌近3％

快訊／普丁下令對烏軍事行動！美道瓊期指大跌逾7百點　那指跌近3％

俄烏危機加劇，烏克蘭政府宣布進入緊急狀態，美國國務院警告，俄羅斯對烏克蘭的入侵恐迫在眉睫。美股四大指數今大跌作收。消息一出，美股三大期指今接近台北時間中午時重挫，其中，道瓊期指大跌逾700點。

2022-02-24 11:41
不斷更新／普丁開戰！亞股午盤崩跌　日股急殺500點、港股重挫逾700點

不斷更新／普丁開戰！亞股午盤崩跌　日股急殺500點、港股重挫逾700點

烏俄危機升溫，普丁傳出開戰，烏克蘭證實遭導彈襲擊，首都基輔驚傳爆炸，美股三大期指聞訊重挫，道瓊期指跌逾700點。全球股市也跟著急遽震盪，亞股在午盤左右大跌，除台股急殺逾380點外，港股暴跌逾700點，日股也跌逾500點。

2022-02-24 12:21
普丁開戰！金價衝上1930美元　油價8年來首度飆破100美元

普丁開戰！金價衝上1930美元　油價8年來首度飆破100美元

烏俄緊張局勢狂升，俄羅斯統普丁宣布，已指示軍隊在烏克蘭東部地區展開特別軍事行動，雙方戰火一觸即發，道瓊期指狂殺，台股也重挫近400點，而避險情緒更是急速升溫，金價漲破每盎司1930美元，布蘭特原油也站上每桶100美元，是自2014年以來首度飆破100美元。

2022-02-24 12:19
快訊／莫斯科證交所宣布暫停交易！

快訊／莫斯科證交所宣布暫停交易！

俄烏確定開打拖累盧布及股票交易！外媒報導，莫斯科證券交易所(MOEX)的盧布及股票因觸發交易限制「交易暫停」。

2022-02-24 13:30
虎年10大人氣股！電子股最夯　股民增加最多是這檔

虎年10大人氣股！電子股最夯　股民增加最多是這檔

上市公司多達千餘檔，股民愛買什麼股？根據統計，今年截至2月18日，新股民增加37萬9,533人，增加最多前三名全部由電子股拿下，電子股穩坐人氣王。

2022-02-24 10:03
聯電：蘇州和艦廠今起復工　員工多次篩檢皆陰性

聯電：蘇州和艦廠今起復工　員工多次篩檢皆陰性

晶圓代工大廠聯電（2303）今日發布重訊表示，先前因為員工染疫停工的蘇州和艦廠，今日起恢復生產，並指出這起事件對公司財務業務無重大影響。

2022-02-24 09:29
力積電除息1.18元　早盤走弱暫貼息

力積電除息1.18元　早盤走弱暫貼息

晶圓代工廠力積電（6770）今日除息，每股配發1.18元，除息參考價為55.9元，早盤以56元開出，最高來到56.1元，但受到俄烏危機影響，台股走弱，力積電股價也隨即下跌翻黑，目前暫時貼息。

2022-02-24 09:08
基隆捷運定案　港務公司、台鐵與台灣菸酒公司七堵五千餘坪土地大增值

基隆捷運定案　港務公司、台鐵與台灣菸酒公司七堵五千餘坪土地大增值

基隆捷運定案，台灣港務公司基隆港務分公司與台灣菸酒公司、台灣鐵路管理局在七堵逾5200坪相連土地估計將大增值。這片土地與陽明海運七堵總部相連，港務公司持有面積占六成五，目前已經委託顧問公司進行評估，將興建辦公大樓與住家，計劃透過招標與建商合建，港務公司高階表示也歡迎陽明參與投資。

2022-02-24 07:30

讀者迴響

大盤指數

熱門新聞

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

快訊／普丁下令對烏軍事行動！美道瓊期指大跌逾7百點　那指跌近3％

俄烏衝突加劇！美期指急殺700點　台股跳水跌逾360點

力積電明除息股價收小紅　投資人哀怨「上市2個月已跌掉3成」

俄羅斯對烏克蘭開戰！台股跳水急殺近500點　台積電重挫逾2％

金融抗通膨1／獲利佳、配息令人期待　7檔金控股殖利率5%起跳

金融抗通膨2／叫我第一名！　這1檔今年吸2.4萬新股民成類股人氣王

通勤40分鐘「7點就要起床」他喊累！遭網狂酸

台積電熊本徵才待遇曝光！成擠破頭「外商」　在地人不想進索尼了

防疫保單已賣逾126萬張　理賠金額超過2億！

力積電今除息、美股4大指數收跌　財經HOT 5一次看

虎年10大人氣股！電子股最夯　股民增加最多是這檔

基隆捷運定案　港務公司、台鐵與台灣菸酒公司七堵五千餘坪土地大增值

台灣跟進制裁俄羅斯會如何　攤開出口名單一看「風險超低」

ANA提供健康且地球友善的機上餐食　以廚餘種植的軟羽衣甘藍做沙拉

元大高股息0056人氣旺！今年來新增2.9萬受益人　勝過金融股

Uber Eats可重新用LINE Pay了！　限時回饋最高6%

一圖看懂Uber Eats與foodpanda「年訂閱制」優惠

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366