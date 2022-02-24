俄烏開戰！台股慘殺461點收17594 台積電跌逾3%

俄烏衝突全面升溫，台股今 (24) 日開盤便失守萬八大關與季線支撐，盤中俄羅斯總統普丁下令對烏克蘭動武，傳首都基輔遭空襲，美期指崩殺逾800點，大盤再度帶量下殺狂瀉近500點，最低跌至17561點，跌破半年線支撐，終場收在17594點，下跌461點或2.55%，創近3個月新低，成交量放大至4336.86億元。

俄烏緊張台股狂瀉400點 國安基金緊盯進場時機！

俄烏情勢升溫，台股今在電子、傳產與金融3大族群全面走跌下，盤中跌逾400點，指數慣破17700點，外界關注國安基金動向。財政部國庫署副署長顏春蘭說，俄屋情勢演變，國安基金在年前就關注，也不是這一兩天才盯著，會根據國家金融安定基金設置及管理條例第8條來行動，真的有劇烈波動時，會召開臨時會來穩定國內市場。

快訊／普丁下令對烏軍事行動！美道瓊期指大跌逾7百點 那指跌近3％

俄烏危機加劇，烏克蘭政府宣布進入緊急狀態，美國國務院警告，俄羅斯對烏克蘭的入侵恐迫在眉睫。美股四大指數今大跌作收。消息一出，美股三大期指今接近台北時間中午時重挫，其中，道瓊期指大跌逾700點。

不斷更新／普丁開戰！亞股午盤崩跌 日股急殺500點、港股重挫逾700點

烏俄危機升溫，普丁傳出開戰，烏克蘭證實遭導彈襲擊，首都基輔驚傳爆炸，美股三大期指聞訊重挫，道瓊期指跌逾700點。全球股市也跟著急遽震盪，亞股在午盤左右大跌，除台股急殺逾380點外，港股暴跌逾700點，日股也跌逾500點。

普丁開戰！金價衝上1930美元 油價8年來首度飆破100美元

烏俄緊張局勢狂升，俄羅斯統普丁宣布，已指示軍隊在烏克蘭東部地區展開特別軍事行動，雙方戰火一觸即發，道瓊期指狂殺，台股也重挫近400點，而避險情緒更是急速升溫，金價漲破每盎司1930美元，布蘭特原油也站上每桶100美元，是自2014年以來首度飆破100美元。

快訊／莫斯科證交所宣布暫停交易！

俄烏確定開打拖累盧布及股票交易！外媒報導，莫斯科證券交易所(MOEX)的盧布及股票因觸發交易限制「交易暫停」。

虎年10大人氣股！電子股最夯 股民增加最多是這檔

上市公司多達千餘檔，股民愛買什麼股？根據統計，今年截至2月18日，新股民增加37萬9,533人，增加最多前三名全部由電子股拿下，電子股穩坐人氣王。

聯電：蘇州和艦廠今起復工 員工多次篩檢皆陰性

晶圓代工大廠聯電（2303）今日發布重訊表示，先前因為員工染疫停工的蘇州和艦廠，今日起恢復生產，並指出這起事件對公司財務業務無重大影響。

力積電除息1.18元 早盤走弱暫貼息

晶圓代工廠力積電（6770）今日除息，每股配發1.18元，除息參考價為55.9元，早盤以56元開出，最高來到56.1元，但受到俄烏危機影響，台股走弱，力積電股價也隨即下跌翻黑，目前暫時貼息。

基隆捷運定案 港務公司、台鐵與台灣菸酒公司七堵五千餘坪土地大增值

基隆捷運定案，台灣港務公司基隆港務分公司與台灣菸酒公司、台灣鐵路管理局在七堵逾5200坪相連土地估計將大增值。這片土地與陽明海運七堵總部相連，港務公司持有面積占六成五，目前已經委託顧問公司進行評估，將興建辦公大樓與住家，計劃透過招標與建商合建，港務公司高階表示也歡迎陽明參與投資。