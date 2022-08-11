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空服員年薪破百「男性比例卻很少」！　全場揭1原因嘆：根本沒機會

不該在飛機上做的事,對空姐沒禮貌,屢勸不聽,引起空服員的注意,肢體碰觸行為,空姐,機艙安全指示,（圖／記者林世文攝）

▲空服員男性比例低。（示意圖／記者林世文攝）

記者施怡妏／綜合報導

搭飛機時可以發現，機上大多都是女空服員，很少會看到男空服員，就有網友好奇問，大學女同學跑去當空服員，查了一下發現，每月加上津貼後薪水高達5-10萬元，年終還能領到2.5個月，算下來年薪破百不是問題，但是她發現這行業女生居多，「為什麼那麼少男生想去當？」貼文掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「為什麼很少男生去當空服員？」上網查了一下發現，空服員加上津貼後，月薪有5-10萬元，年終還有2.5個月底薪，而且還可以常常出國，比起醫生、律師，空服員的門檻低很多，「這條件一般人很多都覺得不錯吧？為什麼那麼少男生想去當？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友表示，很多航空公司的男空服員缺超少。（圖／翻攝自PTT）

她坦言，大部分的女生都會追求美貌，外在的確贏過許多男性，不過如果男生有心一定要辦得到，「畢竟乾淨禮貌微笑這些事，只要多注意多練習應該不難」，她也誠心建議，年薪沒有百萬，又沒有特殊志向或興趣的男性，可以考慮當空服員。

貼文一出，有網友表示，很多公司根本沒有開男空服員的缺，「市場考量，大家就要年輕正妹」、「其實以任務來說，男生比較適合做空服，只是女生有非業務本質的吸引力」、「有些航空公司根本沒男空服員缺」、「你以為是沒人想當，還是沒人想聘甚至只看女生，你不覺得台灣空服員特別注重外表嘛」、「不是想當就能當，而且英文要好」。

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