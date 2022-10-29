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不甩全球經濟衰退風險！　經濟學家：聯準會明年Q1利率將衝至5%

▲▼美聯準會。（圖／路透）

▲美聯準會。（圖／路透）

記者陳依旻／綜合報導

調查顯示，經濟學家認為聯準會（Fed）官員下周資金會議將保持其堅決的鷹派立場，連續第4次升息3碼（ 0.75個百分點），為到明（2023）年3 月達到 5% 的利率奠定基礎，但市場擔憂，升息的動作似乎可能導致美國和全球經濟衰退。

美國商務部資料顯示，美9月個人消費支出（PCE）物價指數同比增長6.2%，低於市場預期的6.3%，為連續第三個月放緩；核心PCE物價指數（剔除食品和能源價格）9月同比增長5.15%，低於預期的5.2%，為連續第二個月加速。

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從PCE資料，尤其是核心PCE物價指數，讓市場認為，美國的通脹仍然嚴重偏離聯準會2%的目標，聯準會更有理由堅持升息到底。

聯準會在9月資金會議上宣布升息3碼（0.75個百分點），聯邦資金利率區間提高至3～3.25%區間，市場認為下周會議將會連續第4次升息3碼（ 0.75個百分點）。

《彭博》調查顯示，經濟學家預計利率將在 12 月再上漲 2碼（0.5 個百分點），然後在接下來的兩次會議上各上漲1碼（0. 25 個百分點）。這代表着，在明年春季，聯邦基金利率將達到4.75%至5%的區間。

經濟學家認為，美聯儲決心在與 40 年來最高的通脹率作鬥爭時不會過早轉向。

ING的首席國際經濟學家James Knightley認為，通脹壓力依然巨大，聯準會將在11月升息3碼（75個基點），因經濟和市場前景處於疲軟，目前預測12月升息2碼（50個基點），但也不排除12月有升息3碼（75個基點）的可能性。

另接受調查的四分之三的經濟學家預計美國將出現衰退，調查顯示，當前經濟學家的共識是，未來24個月出現經濟下滑。有三分之二的受訪經濟學家預測，聯準會的政策會產生全球溢出效應，從而在未來兩年內將出現全球衰退。

關鍵字： 聯準會

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