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賀新年！　永豐發財水明起全台125家分行免費領取

▲▼永豐發財水。（圖／永豐提供）

▲永豐發財水。（圖／永豐提供）

記者吳珍儀／台北報導

鴻兔大展迎新春！永豐銀行精心設計金兔年發財水和迎福春聯，為民眾討個新春好采頭！永豐銀行表示，明（17）日起至19日共3天，至全台125家分行辦理業務，例如換新鈔，即可免費領取發財水，各分行每日限量88瓶，還可獲限量小蜜豐喜氣造型便利貼；數位帳戶－大戶DAWHO也推出獨家設計發財水及好運翻倍紅包抽獎活動。永豐銀行同步推出自製數位賀卡工具和小蜜豐LINE拜年貼圖，為科技注入溫度，迎接幸福豐饒的金兔年。

永豐銀行表示，今（2023）年準備超過3萬瓶發財水，瓶面以國立故宮博物院典藏畫作「宋劉永年花陰玉兔卷」及「宋人山花墨兔軸」為設計元素，展現花團錦簇且白兔悠遊於花叢間的閒適情境，象徵花開富貴平安；瓶身通透可見蘊含吉祥寓意的金色結繩，象徵祥和福氣慶豐收；營業大廳也提供相同設計元素的兔年旺年糖，分享新春喜氣。

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同時，永豐DAWHO推出獨家設計發財水，以「金五吉」、「金幣」作為發想概念，瓶身印有象徵喜氣的紅色好運兔，搭配漫天灑落的金幣雨，祈願兔年招財納福。永豐銀行指出，即日起至本周三（18日）中午12時前，於永豐銀行Facebook粉絲專頁完成指定任務 ，就有機會獲得DAWHO獨家設計發財水；本周三起至2月6日，再推出「好運翻倍紅包」活動，使用DAWHO APP完成「發紅包」、「搶紅包」指定任務 ，就有機會獲得翻倍紅包金額。

永豐銀行LINE官方帳號也提供實用的數位化拜年方案，永豐銀行表示，加入永豐銀行官方帳號LINE為好友，即可免費下載逗趣可愛的「新年快樂」、「紅包拿來」等小蜜豐LINE貼圖；首度推出「豐言豐語來拜年」自製賀卡工具，民眾上傳照片後可選擇喜愛的邊框樣式並增添文字祝福，製作獨一無二的電子賀卡。同時，開工日（1月30日）起連二天，永豐銀行LINE官方帳號實名綁定好友有機會獲得小蜜豐點數「金Bee 」最高168點，為客戶添發財金、旺財運。詳情請上永豐銀行官方網站、「豐言豐語來拜年」活動網頁、LINE官方帳號查詢。

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