ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台電破產「每戶多付10年電費」才能還債！他批：虧損大洞補不完

▲▼ 台電。（圖／翻攝自Google Maps）

▲為防台電明年走上破產命運，經濟部擬增資1,000億，換言之，台電資本額明年將擴大至5,800億元。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

台電去年和今年加總虧損4675億元，但台電資本額4800億元，恐面臨破產，經濟部長王美花信心喊話會讓台電穩定運作，對此，民眾黨立委邱臣遠批評「台電虧損的大洞似乎補不完。」

民眾黨立委邱臣遠今（10）日表示，台電連二年大虧，去年決算審定虧損2,272億元，而今年預算則估虧損將擴大為2785億元，恐使累積虧損逾5000億元，已超越今年增資後的資本額4,800億元。為避免台電破產，經濟部除了從《疫後全民共享經濟成果特別預算》補助500億元填補虧損，並計畫在113年度預算繼續增資1000億元，兩年合計增資及補助達3000億元，台電虧損的大洞似乎補不完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台電去年和今年加總虧損4675億元，恐面臨破產狀況，立委邱臣遠則批評，若錯誤的政策繼續，虧損大洞恐怕補不完。（圖／民眾黨立法院黨團提供）

▲立委邱臣遠則批評，若繼續錯誤的政策，虧損大洞恐怕補不完。（圖／民眾黨立法院黨團提供）

邱臣遠指出，根據台電今年度預算書推估，今年底總資產約為2.49兆元，累計負債則將達2.42兆元，負債逼近資產，負債比率超過95%。台電之前說，虧損是因為國際燃料價格持續居高不下，這是刻意忽略執政黨能源政策錯誤，過度依賴火力發電及重複投資，加上配合政府電價凍漲政策，致使台電的潛藏負債速度比想像中擴大得快，幾乎已經面臨「資不抵債、淨值轉為負」的破產窘況。

邱臣遠指出更說，根據媒體報導，如果台電真的破產，相當於全國GDP 8% 的負債，將由全民買單，等於1個家庭要多付10年的電費，才能幫台電還清債務。如今政府除了補錢，連發行特別股對外增資都推不動，卻只會每天高喊電價不漲、掛保證不會缺電，被外界詬病的購電不平等合約等眾多漏洞，一個也補不起來！

邱臣遠認為，台電目前已經面臨供電穩定調度緊繃、短期巨額投資強化電網韌性、增氣不順、財務調度困難、外包商人力老化與短缺…等多頭燒問題，他也呼籲政府不應持續讓全民埋單，應儘速鬆綁錯誤的電力政策與電價凍漲，協助台電有效運營，而非持續重複投資不斷墊高成本支出，卻無法轉化為收入，這樣神仙也救不了。

延伸閱讀
畫面首曝光！具俊曄隔23年重逢大S「緊摟啜泣」　淚喊：死前最難忘
謝師宴成「鴻門宴」　家長擺桌款待下秒拍照檢舉…2教師中計慘了
老高終於「鄭重道歉」！　宣布影片加參考資料：儘量滿足所有要求

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

星宇現增股上市引殺盤　失守30元重挫逾13％

星宇現增股上市引殺盤　失守30元重挫逾13％

星宇航空（2646）現金增資發行27.7萬張新股今（10）日開始交易買賣，使得股價受到衝擊，早盤一度跌至26.6元，狂殺16.6％；隨後跌幅雖然收斂，仍跌逾13％。

2023-08-10 10:31
快訊／花旗10元卡掰了！回饋下午3點半結束　周一結帳還有機會

快訊／花旗10元卡掰了！回饋下午3點半結束　周一結帳還有機會

花旗卡友注意！卡友先前激推的服務，也就是使用您的他行活存帳戶花旗網銀繳卡費，免出門、免讀卡機，可享10元手續費回饋，現在官網公告，這項服務即將在今（10）日下午3點半正式結束，當期帳單無需繳款而溢繳者，「恕不提供手續費回饋」，如果帳單結帳日是7日則還有賺優惠的機會。

2023-08-10 10:01
AI股熄火技嘉、廣達跌停　指數重挫近270點

AI股熄火技嘉、廣達跌停　指數重挫近270點

AI股隨著美國大廠NVIDIA回檔整理影響，今（10）早盤包括技嘉（2376）、廣達（2382）皆觸及跌停，緯創（3231）開盤不到1小時爆逾15萬張大量跌逾6%，指數重挫近270點指16601.17點為1個月來新低，向16600點整數大關叩關。

2023-08-10 09:54
快訊／新光金連2月獲利轉正　股價重回10元票面

快訊／新光金連2月獲利轉正　股價重回10元票面

12家金控7月獲利出爐，新光金受惠台幣貶值，外匯避險成本的壓力大減、股息入帳、台股價量齊揚等，7月大賺55億，距離轉虧為盈僅一步之遙，好消息也反映在股價之上，今（10）日開盤以9.9元開出，最高來到10.05元。

2023-08-10 09:10
輝達1夜市值蒸發1.65兆　AI股技嘉帶頭殺

輝達1夜市值蒸發1.65兆　AI股技嘉帶頭殺

由於美國AI指標股NVIDIA於9日美股下挫4.72%，連帶使得台股中的AI類股今開盤可說多數翻黑，其中又以技嘉跌逾5%最多，其次是廣達及華碩跌逾4%，而緯創、緯穎及仁寶等也有2~4%的跌幅。

2023-08-10 09:06
美再發投資禁令　中國網路巨頭瘋囤NVIDIA晶片

美再發投資禁令　中國網路巨頭瘋囤NVIDIA晶片

正逢拜登政府宣布中企投資禁令之際，根據英國《金融時報》報導，中國網路巨頭正爭相採購對建構生成式AI至關重要的高性能 NVIDIA 晶片，訂單價值達 50 億美元（約折合新台幣1590億元）。

2023-08-10 09:46
西南風帶來降雨　台南七股、安平淹水二級警戒

西南風帶來降雨　台南七股、安平淹水二級警戒

西南風帶動更多水氣移入台灣，中南部整日都有降雨機會，截至上午9時，經濟部水利署發布淹水警戒，臺南市七股區、安南區列為二級，提醒民眾低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

2023-08-10 09:17
抽中一張有望現賺30萬！　材料-KY申購今日起跑

抽中一張有望現賺30萬！　材料-KY申購今日起跑

新股抽籤紅包來了！材料-KY（4763）今日起開放申購，若以9日收盤價833元計算，幸運中籤一張有望現賺30.2萬元。

2023-08-10 05:00
宏碩今日開放申購　抽中一張有望現賺5.45萬元

宏碩今日開放申購　抽中一張有望現賺5.45萬元

申購大紅包別錯過！國內唯一高功率真空微波管製造商宏碩系統（6895）配合上櫃前公開承銷，今日起至14日辦理公開申購，16日抽籤，8月22日掛牌，申購價格為100元，若以9日收盤價154.5元計算，潛在獲利達5.45萬元。

2023-08-10 05:00
台灣理組生超愛ASML　獲選半導體外商理想雇主第一

台灣理組生超愛ASML　獲選半導體外商理想雇主第一

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）在全球專業雇主品牌 Universum 2023人才調查報告中，榮獲台灣理工學生心中理想雇主第五名，並在半導體外商雇主品牌中排名第一。該調查訪問超過1,500名理工學生，了解學生對於未來事業偏好及對雇主的期望。在台灣大學生選擇雇主時的首要考慮因素中，ASML在「創新與市場領導地位」、「全方位職能培訓以及全球工作輪調機會」與「友善且彈性的職場環境」脫穎而出。

2023-08-10 13:41

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雨區迅速擴大！　高雄、台南13區淹水警戒

西南風帶來降雨　台南七股、安平淹水二級警戒

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

快訊／雨區擴大！　高雄、台南8區域淹水警戒

276萬花旗卡友8／12換星展卡　18大QA搶先看

快訊／花旗10元卡掰了！回饋下午3點半結束　

抽中一張有望現賺30萬！　材料-KY申購今日起跑

抽中一張有望現賺36.8萬元！　材料-KY 10日起開放申購

冷氣降溫消臭　台電急喊：設20度錢包芭比Q了

宏碩今日開放申購　抽中一張有望現賺5.45萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366