台電破產「每戶多付10年電費」才能還債！他批：虧損大洞補不完

▲為防台電明年走上破產命運，經濟部擬增資1,000億，換言之，台電資本額明年將擴大至5,800億元。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

台電去年和今年加總虧損4675億元，但台電資本額4800億元，恐面臨破產，經濟部長王美花信心喊話會讓台電穩定運作，對此，民眾黨立委邱臣遠批評「台電虧損的大洞似乎補不完。」

民眾黨立委邱臣遠今（10）日表示，台電連二年大虧，去年決算審定虧損2,272億元，而今年預算則估虧損將擴大為2785億元，恐使累積虧損逾5000億元，已超越今年增資後的資本額4,800億元。為避免台電破產，經濟部除了從《疫後全民共享經濟成果特別預算》補助500億元填補虧損，並計畫在113年度預算繼續增資1000億元，兩年合計增資及補助達3000億元，台電虧損的大洞似乎補不完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲立委邱臣遠則批評，若繼續錯誤的政策，虧損大洞恐怕補不完。（圖／民眾黨立法院黨團提供）

邱臣遠指出，根據台電今年度預算書推估，今年底總資產約為2.49兆元，累計負債則將達2.42兆元，負債逼近資產，負債比率超過95%。台電之前說，虧損是因為國際燃料價格持續居高不下，這是刻意忽略執政黨能源政策錯誤，過度依賴火力發電及重複投資，加上配合政府電價凍漲政策，致使台電的潛藏負債速度比想像中擴大得快，幾乎已經面臨「資不抵債、淨值轉為負」的破產窘況。

邱臣遠指出更說，根據媒體報導，如果台電真的破產，相當於全國GDP 8% 的負債，將由全民買單，等於1個家庭要多付10年的電費，才能幫台電還清債務。如今政府除了補錢，連發行特別股對外增資都推不動，卻只會每天高喊電價不漲、掛保證不會缺電，被外界詬病的購電不平等合約等眾多漏洞，一個也補不起來！

邱臣遠認為，台電目前已經面臨供電穩定調度緊繃、短期巨額投資強化電網韌性、增氣不順、財務調度困難、外包商人力老化與短缺…等多頭燒問題，他也呼籲政府不應持續讓全民埋單，應儘速鬆綁錯誤的電力政策與電價凍漲，協助台電有效運營，而非持續重複投資不斷墊高成本支出，卻無法轉化為收入，這樣神仙也救不了。

延伸閱讀

▸ 畫面首曝光！具俊曄隔23年重逢大S「緊摟啜泣」 淚喊：死前最難忘

▸ 謝師宴成「鴻門宴」 家長擺桌款待下秒拍照檢舉…2教師中計慘了

▸ 老高終於「鄭重道歉」！ 宣布影片加參考資料：儘量滿足所有要求