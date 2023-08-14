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鴻海上半年每股賺3.31元　今年營收由持平下修為略為衰退

▲▼鴻海董事長劉揚偉。（圖／鴻海提供）

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／鴻海提供）

記者蕭文康／台北報導

鴻海（2317）今舉行法說會並公布第2季財報，其中第2季獲利季增高達157%，每股純益2.38元，上半年每股純益3.31元，低於去年同期的4.53元。展望後市，董事長劉揚偉表示，整體而言，原先預期全年成長方面，將進一步調整為「略為衰退」。

鴻海第2季合併營收1兆3045.48億元，季減11%，年減14%，毛利率6.41%，較上季增加0.37個百分點，營業利益率2.37%，較上季減少0.4個百分點，歸屬母公司淨利330億元，季增157%，年減1%，每股純益2.38元。

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鴻海上半年合併營收2兆7669.85億元，較去年減少5.2%，是歷年同期次高；合併毛利率6.21%，較去年同期微減0.01個百分點；上半年合併營業利益714.48億元，營益率2.58%，較去年同期2.78%減少0.2個百分點。

鴻海上半年稅後純益458.25億元，較去年同期627.44億元下滑27%；上半年淨利率1.65%，較去年同期2.15%減少0.5個百分點；上半年每股純益3.31元，低於去年同期的4.53元。

鴻海預估2023年第3季營收將季增逾15%、年減3~15%。四大產品線中，元件其他產品季增逾15%、年增3~15%，消費智慧產品季增逾15%、年減3~15%。雲端網路及電腦終端產品則表現較弱，預期將季減3~15%、年減逾15%。

鑒於下半年市場變數仍多、恢復力道有待觀察，鴻海將全年營收展望自約略持平調整為衰退3~15%。其中，元件及其他產品成長3~15%、消費智慧產品衰退3~15%預期不變，雲端網路由持平下修衰退3~15%，電腦終端產品由原預期約成長3~15%，下修為衰退3~15%。

整體而言，原先預期全年成長方面，將進一步調整為「略為衰退」，但劉揚偉強調，鴻海處於關鍵地位，會與市場客戶、供應商一起做出最佳判斷，在許多變數包括貨幣緊縮、通膨、地緣政治，進行動態調整。

關鍵字： 鴻海劉揚偉

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