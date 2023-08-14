鴻海上半年每股賺3.31元 今年營收由持平下修為略為衰退

鴻海（2317）今舉行法說會並公布第2季財報，其中第2季獲利季增高達157%，每股純益2.38元，上半年每股純益3.31元，低於去年同期的4.53元。展望後市，董事長劉揚偉表示，整體而言，原先預期全年成長方面，將進一步調整為「略為衰退」。

台電虧損將超4000億元 電價恐「有秩序調整」

近期夏日炎熱，許多用戶也在意電費問題，而台電董事長曾文生則表示，目前台電虧損嚴重，預計明年將增資1,000億元，政府不會讓台電倒閉，不過除了政府挹注之外，也需要有秩序的調整電費。

快訊／00878公告配息0.35元 105萬股東嗨翻

國泰永續高股息 ETF (00878-)於今 (14) 日正式公告第三季配息，每單位將配發 0.35 元現金股利不變，創 00878 上市3年以來最高。除了配息創新高，00878受益人數也刷新自身紀錄，截至8/11集保資訊，逾105萬人持有，再創台灣ETF新里程碑，單周增加逾2萬受益人。

綜所稅免稅額明年調高 會計師：4口之家可省稅2600元

欣興董座曾子章看好AI相關明年第2季放量 資本支出不宜保守

欣興（3037）董事長曾子章今（14）日在桃園中壢合江廠大型定置式氫能燃料電池啟用典禮後，針對PCB市況受訪表示，欣興本身營運力拚下半年比上半年改善，但如果以整體市況來看保守，雖少部份有急單，包括買氣不那麼強，庫存去化與供應鏈以及需求來看，預期市況2024下半年將會比較會很明朗。

全台首座綠色碼頭！長榮高雄港第7貨櫃中心 年作業量650萬TEU

長榮海運（2603）高雄港第7貨櫃中心今（14）日舉辦啟用典禮，為全台首座、也是台灣最大的遠端遙控橋式機碼頭，兩期完工後總面積可達149公頃，可同時讓4艘全球最大的2.4萬TEU級超大型貨櫃船、2艘支線船停靠作業，作業量能最高可達每年650萬TEU，同時也引進各項智慧科技與自動化作業，設置綠能建設減少碳排，成為台灣首座綠色碼頭。

欣興砸40億投資國內首座大型定置式氫能燃料電池 今正式啟用

欣興電子（3037）投資40億建置「大型定置式氫能燃料電池」今於中壢工業區合江廠舉行啟用典禮。此設置為國內首座大型定置式規格，並與美國最大燃料電池製造商Bloom Energy共同攜手合作，開創能源供應多元化與自主性，也讓企業向能源轉型之路。預計2026~2030年再投資30~40億元，發電量佔廠區使用量12~15%。

星展銀併花旗消金發卡量破300萬 爆APP系統堵車

星展銀併花旗消金今（14）迎來首個營業日，傳出原花旗卡持有人要登入新整併好的APP系統異常，對此星展銀表示，暫未收到異常通報，有系統工程人員研判是瞬間湧入人數過高導致一時無法消化，但目前為止使用皆正常。

股匯雙殺！台幣重貶逾1角 指數挫逾230點失守16400

受到電金熄火，外資落跑兩大利空影響，台股14日上演股匯雙殺戲碼，開盤1小時新台幣貶逾1角、指數重挫逾230點失守16400點整數關卡。

72歲銀髮阿嬤也可以！王品再徵500人 上半年已調薪12%

王品（2727）集團「一周一新店」，8月已發包裝修18家新門店，今年已完成51家門店規劃，提前達成全年50家新店目標。為滿足營運需求，王品集團擴大招募500名正職同仁，中餐品牌也宣布招募起薪最高調升至35,800元，調幅約為8%。此外，王品也積極引進中高齡同仁，今年5月就有一名72歲阿嬤級生力軍入職。