台灣高通裁員　傳至少200人「資遣費曝光」！網愣：才剛面試完

▲高通。（圖／高通提供）



記者施怡妏／綜合報導

高通（Qualcomm）日前才宣布，已和蘋果達成協議，直到2026年都會供應5G晶片給蘋果使用，然而，有網友爆料，有朋友在台灣高通上班，收到裁員通知，資遣費則是N+3，聽說這一波裁員，受影響人數不少，貼文曝光掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「台灣Q burger裁員通知」，有朋友在台灣高通上班，收到裁員的通知信，資遣費似乎是N+3，也就是依年資加發3個月月薪，「看來遠不如某光（應指美光）好？某些外商來台灣設分部就是要cost down（降低成本），所以連資遣費也要比別間少，看來沒有在台灣長遠發展的打算吧？」

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朋友也透露，公司上層說這波裁員影響的人數不少，原PO驚呼「或許真的有新聞說的200人以上？」

貼文一出，掀起網友討論，「前陣子才收到他們面試邀約，居然還要裁」、「難怪今天有車位停」、「台南沒跟大老闆開會，等中秋那個禮拜吧，昨天剛開，新竹昨天剛開完，高薪的老屁股小心點」、「算一個月底薪20萬，隨便也是百萬起跳」、「有看到上海是N+7」、「跟年資或職級有關吧，今天至少聽到三種價格了，聽說有簽保密，每個人價差又大，小心你朋友被查出來是誰」、「上海也滿慘的，據說純RD全裁，只留跟客戶窗口」。

▲高通裁員。（圖／翻攝自PTT）



另外，Dcard也有網友討論，「目前部分部門開獎而已，可能沒裁那麼多」、「一邊徵人一邊裁人，哪招」、「台中的Q，沒事」、「前兩星期還接到面試邀請」、「前陣子才去面試約聘助工」、「竹北裁蠻多」。

由於高通晶片大量應用在智慧手機，因此今年以來手機需求降溫下，高通今年6月已經在美國總部和舊金山區裁員約500人，且可能還有下一批，也傳出台灣裁員至少200人，且今年將採3項節約成本措施，包括不調薪，10月將公布一波大的裁員名單，還有分紅將打7折，不過目前為止，台灣高通官方尚未正式回應。

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