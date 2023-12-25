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年終放大術 　4銀行推優利活存年息最高2.4%

▲▼新台幣,鈔票,千鈔,荷包（圖／記者劉維榛攝）

▲新台幣。（圖／記者劉維榛攝）

記者蕭文康／台北報導

物價看漲，年終難放大，理專建議，民眾可趁台灣亦屬升息階段行列國家，把握台幣本波升息機會，台幣優息存款成為「進可攻，退可守」的投資選擇。《ETtoday新聞雲》整理4家活存專案，以台企銀在不揪好友的情況下最高年息2.4%最優，遠東銀行則是推薦好友最高優息2.6%，可提供民眾多方比較。

台企銀
Hokii台幣數位存款帳戶由即日起至明年1月20日，Hokii數位存款帳戶最高可達2.4%固定利率。台企銀指出，只要是今年7月1日以後，首次開立Hokii台幣數位帳戶，存款金額在15萬元以下，完成指定任務，即可享有最高優息。

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凱基銀行
因應持有台幣資金客戶的需求，凱基銀推出台幣高利活存活動，凡存入活存新資金達10萬以上，就可享活動年利率最高1.2%。

凱基銀行指出，此優惠專案無存款額度上限，且採加碼利率計算，利息可隨著牌告利率提升，兼具財富增值及彈性運用。


王道銀行
王道銀行推出額度有上限新台幣階梯活儲優惠，不論新舊資金，資金存入次一營業日起算6個月內皆適用專案優惠利率20萬元以內享優惠年利率2%，比新台幣定存利率高，而超過20萬元至50萬元內優惠年利率略低，但也有1.5%的優厚水準。

遠東銀行
遠東銀社群銀行Bankee則是延長推薦好友開戶活存利率就可拉高到2.6%的優惠活動期限，符合資格6個月內在存款5萬元以內的活存就可享2.6%高利，本人與被推薦好友同享，超過5萬元以上的存款部分給1.31%優利。
 

關鍵字： 銀行活存利率

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