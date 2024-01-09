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陽明12月營收月減2.5%恐虧損　1月大幅提高並轉盈

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

▲陽明1月營收將大幅提高，也將轉虧為盈。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)公告12月單月營收為新台幣106.46億元，較11月營收減少2.73億元，減幅為2.5%，較去年同期營收減少新台幣57.14億元，減幅為34.93%。由於陽明稍早有公告11月自結單月稅後虧損15.6億元，每股淨損0.44元，因此預料12月虧損會略為加高些，但因12月中開始歐美線因為紅海危機運價大幅提高，預料1月營收將跟著提高並轉虧為盈。

陽明2023年全年累計至今營收為台幣1,407.68億元，較去年同期營收新台幣3,759.27億元，減少新台幣2,351.59億元，減幅為62.55%。

對於後市展望，陽明指出，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年供給成長為7.9%，需求成長為1.4%；2024年供給成長為9.9%，需求成長為2.2%。

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依據SCFI(上海航運交易所綜合指數)，截至2024年1月5日之當週指數數據為1,897，較上月大幅上漲84%。西北歐線運價為每箱(20呎櫃)2,871美元，較上月上漲210%；地中海線運價為每箱3,620美元，較上月上漲161%；美西線運價為每大箱(40呎櫃)2,775美元，較上月上漲66%；美東線為每大箱3,931美元，較上月上漲61%。

近期主要國家製造業PMI指數仍舊低迷，雖全球通膨壓力趨緩，主要央行仍維持高利率，加上中國經濟成長動能放緩、地緣政治緊張提高經濟零碎化風險與國際貿易限制、極端氣候變遷等議題，均影響全球供應鏈穩定並令經貿前景充滿不確定性。

受紅海攻擊事件、以哈衝突持續等地緣政治風險及巴拿馬運河限航等影響，在維持航班服務與船舶航行安全考量下，全球主要航商仍以繞道非洲好望角做為航線調整因應措施。

根據Alphaliner統計，截至2023年12月18日，全球約有3.7%貨櫃船隊 (約103箱) 處於閒置狀態，較年度平均4.3%閒置運力低，船噸供給過剩壓力減緩。

關鍵字： 陽明12月營收月減2.5%恐有虧損1月營收大幅提高轉盈

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