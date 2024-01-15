雞蛋水餃股誘人？美國3年暴增逾500檔　我央行警告「變壁紙」

▲央行對低價股投資示警。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

低價股因入場門檻低，容易吸引小資族的眼光，不過央行觀察美國、香港、台灣對低價股暱稱「仙股」、「雞蛋水餃股」投資概況，示警「一秒變壁紙」，呼籲投資人留意下市風險。

央行指出，追求迅速成長的美國新創企業股票，一度炙手可熱、一票難求；如今，卻跌落神壇，已有數百檔股票價格跌破1美元，成為投資人口中的「仙股」（penny stock）。

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根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），截至上（2023）年12月1日，所有在美國交易所上市的公司中，共有557檔股票的每股股價低於1美元，遠高於2021年初的十幾檔股票；其中，464檔股票是在那斯達克交易所（Nasdaq）掛牌，該交易所規定個股股價最低須維持在1美元，否則將面臨下市風險。

按Nasdaq規定，股價低於1美元的公司在被除名前，可維持上市一年以上。首先，公司股價連續30天跌破1美元的公司會收到警告，並有180天的時間來將其股價恢復到門檻以上。在此期限結束時，若公司表示正考慮以反向分割（reverse split）或其他方式，讓股價恢復到1美元以上，則將獲得額外的180天寬限期。在第2次的180天寬限期結束時，公司仍可透過請求聽證會對Nasdaq的下市決定提出上訴。

自1990年代以來，Nasdaq一直要求上市公司股價至少須維持在1美元的價位，但在2001年、2008年及2020年股市崩盤期間，暫停了這項規定。紐約證券交易所（New York Stock Exchange, NYSE）也有類似的最低股價規定，惟股價低於1美元的公司則少得多，這是因為Nasdaq的上市條件較為寬鬆，吸引了很多市值較小的公司來這裡掛牌，而這些公司股價跌破1美元的可能性更大。

據悉，股價低於1美元的公司大多是在2020~2021年上市；那段時期，首次公開發行（IPO）、透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併來實現上市的交易活動非常興盛。與SPAC合併是新創企業上市的一種流行做法，直到2021年監管當局加強監管，SPAC熱潮才消退。

順帶一提，香港也將股價在1港幣以下的股票稱作「仙股」；至於台灣，則將股價低於10元的股票稱作「雞蛋水餃股」，可不要誤以為是指上市公司的本業是與雞蛋、水餃相關喔。若干投資人認為，此類股票因價格較為低廉，有相對大的股價成長空間。的確，若投資人在當中找到價值潛力股，就能擁有高額的獲利，但「雞蛋水餃股」的市價，部分反映出這些上市公司基本面較差，當中常包含經營不佳的企業。

此外，「雞蛋水餃股」也常淪為投機客炒作的對象，股價容易遭受操縱。投資人一旦買進「雞蛋水餃股」，恐面臨股價突然爆跌，甚至因企業經營突然惡化下市，導致股票一秒變壁紙的慘況。

央行指出，2020年4月1日，台灣證交所規劃的上市公司退場機制開始實施；想要公開募資，但又不想解決經營能力問題的「雞蛋水餃股」，勢必面臨強制退場的問題。新規定下，只要上市公司有「簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告」或「每股淨值低於3元」等情況，就會被打入全額交割或採分盤交易；超過3年內無法改善，就會停止交易，半年後仍未能恢復交易，就會直接退場下市。這可達到對投資人預警風險的效果。

