ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

集保所2023年八大亮點成績出爐　基富通友善理財平台基金存量破1200億

集保結算所董事長林丙輝 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲集保結算所董事長林丙輝 。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

集保結算所董事長林丙輝19日表示，112年金融市場穩定成長，集保結算所在多元服務發揮綜效下，持續數位創新並強化營運韌性，8大業務成果豐碩，其中，已有14家投信及7家銷售機構加入境內基金集中清算平台，基金規模市占率達56%。另外，集保結算所子公司基富通證券，持續落實普惠金融政策所提供的友善理財平台開戶數達25萬人，基金存量超過1,200億元，皆創新高。

林丙輝表示，在金管會政策指導及金融業者共同努力下，集保結算所持續推動數位創新服務，營運績效卓越，並布建完善的金融基礎建設，引領金融市場永續發展。112年集保結算所在有價證券登錄、集中保管、帳簿劃撥及結算交割等核心業務上，積極優化並穩健成長，在創新服務上亦繳出漂亮的成績單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林丙輝強調，展望未來，集保結算所將持續深化「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」的4大願景，深植互利共生的企業文化，並擴大AI應用及數位金融推廣，透過數位發展與資安強化雙軌發展，建構我國數位金融基礎建設，厚實營運韌性，迎向市場變革與永續金融。

以下為集保所8大重要業務的亮點成績：

一、  股東e服務成長快速
股東e服務的「股務事務電子通知平台」(eNotice)112年中上線，投資人熱烈響應，半年來近千家發行公司簽約，占有配股配息公司70.3%。電子投票平台(eVoting)亦於3年內達成電子投票率60%之目標，公司總數、投票筆數及股數皆創新高。視訊股東會平台(eMeeting)提供發行公司便利股東參與股東會管道，112年計有96家公司採用，較前年成長33.3%。
 
二、  境內基金集中清算平台上線
建置境內基金集中清算平台，提供境內基金申購、買回及收益分配等交易資訊及款項收付集中處理機制，透過集中處理、彙整收付，建立基金市場標準化與自動化機制，至今已有14家投信及7家銷售機構加入，基金規模市占率達56%，銷售機構及投信透過平台辦理的匯款筆數平均減少74%，大幅增進市場款項收付效率。

三、  開放證券服務上線
集保結算所推動開放證券公開資料查詢新服務，證券、期貨及投信投顧三業別均完成上線，並與3家第三方服務提供者(TSP)合作，提供便利多元的查詢服務。

四、  開放銀行持續擴充
集保結算所持續擴充集保e手掌握App連結銀行範圍，投資人可透過集保e手掌握App查詢16家金融機構的存款餘額及交易明細，其涵蓋範圍占全國前二十大金融機構存款餘額逾9成，是國內首創的單一App資產整合服務。

五、  集保e手掌握ESG效益顯著
集保e手掌握App成長快速，使用戶數已逾450萬戶，以證券、存款、基金等多元資產一站式的查詢服務，提供用戶便利、快速、即時的使用者體驗，並有效降低紙本存摺掣發及證券商作業成本，ESG效益顯著。

六、  ESG IR平台升級
投資人關係整合平台(ESG IR平台)揭露我國公司治理評鑑及全球6大ESG評等機構，對臺灣600多家上市櫃公司的評等，112年發布「ESG評等機構行為準則」，並推出股東會投票逐案揭露服務，提升評等透明度與國際接軌。

七、  基金資訊觀測站優化
基金資訊觀測站112年約有179萬次點閱，為加強視覺化及使用者體驗，分階段升級觀測站內容，包含ESG基金、數據與統計、投資教育等以專區式呈現，並且優化搜尋功能及新增互動式圖表，同時推廣定期定額、退休理財及反詐騙等理財教育。

八、  基富通證券推廣普惠金融
集保結算所子公司基富通證券，持續落實普惠金融政策，提供友善理財平台並推廣金融理財，平台開戶數達25萬人，基金存量超過1,200億元，皆創新高。

關鍵字： 集保結算所林丙輝

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／外資認錯爆買台股801億　創史上第二大

快訊／外資認錯爆買台股801億　創史上第二大

外資認錯大回補，受惠台積電法說報佳音，外資大回補，今一口氣買超801.69億元下，創下史上單日買超第2大。

2024-01-19 15:45
台股今年跌多漲少！5檔台股ETF規模日增逾10天　00919天天增

台股今年跌多漲少！5檔台股ETF規模日增逾10天　00919天天增

台股2024年開盤以來至昨日共有13個交易日，跌多漲少，惟台股ETF見逢低買盤，根據統計，13個交易日中僅群益台灣精選高息ETF（00919）規模天天增加，其次是復華台灣科技優（00929）增12天居次，另包括群益半導體收益（00927）、富邦臺灣中小（00733）、野村臺灣新科技50（00935）也都有10天以上的規模增加天數，整體來看，無畏大盤跌勢，投資人對於穩定配高息的台股ETF持續買單。

2024-01-19 11:36
台積電大漲38元收626　外資看好喊目標價770元

台積電大漲38元收626　外資看好喊目標價770元

晶圓代工龍頭台積電（2330）18日舉行法說會，並釋出樂觀展望，台積電今日終場也以626元作收，大漲38元，漲幅6.46%；而在法說會後，多家外資法人在最新出爐的報告中多維持原先力挺喊買的評等，其中一家美系外資調高台積電2024、2025年每股盈餘分別成長7%及4%，重申「加碼」評等，目標價由750元調高至770元。

2024-01-19 14:06
台股大漲454點市場期待元月行情　外資：7年來年均上漲逾14%

台股大漲454點市場期待元月行情　外資：7年來年均上漲逾14%

今台股終場大漲454點來到17681.52點，漲幅2.63%，成交量4231.73億元。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，過往台股有所謂「元月行情」，但由於去年底指數已漲多，加上近期利空消息頻傳，導致今年元月行情可能落空。不過從長期投資的角度來說，無論有沒有元月行情，此時都是買股好時機。統計2016至2023年，元月開紅盤時進場投資，加權指數6個月、1年平均上漲11.98%及14.06%。

2024-01-19 14:00
台積電收盤公布財報　盤後零股卡位交易量爆增3倍

台積電收盤公布財報　盤後零股卡位交易量爆增3倍

台積電（2330）今（19）日大漲逾30元，重回睽違2年600元，其實昨日台積電零股就見卡位買盤，對賭今日股價大漲，根據統計，昨（18）日台積電在收盤後公布去年第4 季季報優於預期，吸引盤後零股買盤進場，單日成交股數10萬7996股，比前一天才2萬7000餘股，爆增3倍。

2024-01-19 10:36
緯創去年獲利創11年新高　爆量16.8萬張重回百元大關

緯創去年獲利創11年新高　爆量16.8萬張重回百元大關

緯創（3231）公布去年自結損益，其中，去年每股純益4.08元，創2012年以來的新高，加上外資調高目標價至143元，今開盤先漲3%後，盤中漲勢凌厲並重新站上百元大關之上，最高來到106.5元、大漲 8.8元或9.01%，成交量更爆出16.8萬張巨量，高居台股成交量首位。

2024-01-19 10:48
台積電今年展望樂觀　陸行之提五點觀察「留意產業暴雷」

台積電今年展望樂觀　陸行之提五點觀察「留意產業暴雷」

晶圓代工龍頭台積電（2330）18日舉行法說會，針對今年的展望，總裁魏哲家也樂觀表示，台積電今年營收年增有望落在低至中20％之間，認為2024對台積電來說，會是健康成長的一年，對此知名半導體分析師也提出5點觀察。

2024-01-19 11:14
最強寒流下周來襲可放「低溫假」？　勞動部這樣說

最強寒流下周來襲可放「低溫假」？　勞動部這樣說

寒流將在周日席捲全台，預計影響到下周三，最低溫下探6度，每當天氣寒冷，上班族就會想要放「低溫寒流假」，不過勞動部指出，根據相關法規條文，除了有天災發生之外，並沒有規定低溫或高溫可以放假，除非因為天氣太寒冷導致災害，縣市首長就可考量發布停止上班或上課。

2024-01-19 14:20
台積電評估高雄蓋第3座廠　王美花：證明「掏空台灣門都沒有」

台積電評估高雄蓋第3座廠　王美花：證明「掏空台灣門都沒有」

台積電（2330）昨日法說會釋出佳音，宣布在高雄除了要蓋2座2奈米廠外，還將評估增設第3座2奈米廠，對此，經濟部長王美花表示，這證明了台積電總裁魏哲家先前曾說「掏空台灣，門都沒有」，台積電最先進的投資一定在台灣。

2024-01-19 12:52
梅西百貨將裁員2350人　今年要關5家門市

梅西百貨將裁員2350人　今年要關5家門市

美國連鎖百貨梅西百貨（Macy's）周四證實，為了削減成本、精簡營運，預計將裁員3.5％、影響約2350人，預估將於1／26進行，並關閉5家門市。截至2023年1月，梅西百貨約有722家門市、約94570名員工。

2024-01-19 11:16

讀者迴響

熱門新聞

台積電直衝625元！Joeman解套了

台灣財富金字塔曝　「準富裕層」最多人！

快訊／外資認錯爆買台股801億　創史上第二大

台積電大漲「一堆人卻急賣」　學長秒懂

台積電重返6字頭「還沒浮出水面」　學長QQ

魏哲家「台股薪水最高CEO」　他賺一年抵你一生收入

台積電大漲35元至623、睽違近2年重回600　指數飆漲逾350點

存不到錢「為何要給孝親費？」　兩派戰翻

00929不敗進場價！　達人告訴你

台積電大漲38元收626　外資看好喊目標價770元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366