台灣、印度移工合作備忘錄簽了！ 消息人士爆：上午已簽署

▲台灣去年底傳出擬引進印度移工遭民團反對，一度成選舉政治攻防戰。（示意圖／視覺中國CFP）

文／中央社

消息人士透露，中華民國駐印度代表處與印度台北協會今（16）日上午透過視訊方式，完成了台印度移工合作備忘錄（MOU）的異地簽署。

截至發稿時間為止，駐印度代表處、印度外交部與印度台北協會暫未答覆中央社的詢問。

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據瞭解，台灣與印度早於2020年就已開始洽談移工合作事宜，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度停頓。

疫情結束後，雙方持續洽商，去年9月內容大致敲定，原本規劃去年第4季簽署，但因有印度媒體指稱台灣將引進10萬名印度移工，引起台灣部分民間團體擔憂並發起連署反對，導致簽署時程延後。

根據台灣媒體報導，民間團體後來收集到300份左右的反對連署書。

印度外交部去年12月回覆下議院詢問台印度勞工合作備忘錄洽簽進度時說：「印度政府推動與台灣在貿易、投資、旅遊、文化、教育以及人民往來等領域的互動，也基於共同利益，促進印度勞工在海外合法就業。」

根據印度外交部的資料，印度政府目前與日本、丹麥、英國、法國、以色列以及海灣地區等將近20個國家，簽有勞工合作或人才流動協議。

另一方面，印度東北部米左拉姆省（Mizoram）省長拉爾杜霍瑪（Lalduhoma）12日在社群平台X貼文稱，在新德里與駐印度代表葛葆萱會面，就諸多議題進行了「成果豐碩」的討論。

駐印度代表在X轉發了這則貼文，並稱雙方討論了包括勞工流動、教育以及勞業合作在內的議題。

在印度東北8省當中，米左拉姆省與台灣的互動密切，有可能成為台灣廠商聘請印度勞工的優先選擇之一。

米左拉姆省有將近9成的居民信奉基督教，早在30年多前即已與台灣的教會建立關係，在長時間的教會交流之下，米左拉姆省民眾對台灣並不陌生。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）去年9月也曾披露，由於印度東北諸省的文化與飲食習慣與台灣較為接近，台灣廠商屬意聘用來自印度東北地區的勞工。

勞動部次長陳明仁昨天出席新春團拜活動接受媒體聯訪時說，台印度移工合作MOU只是框架性的協議，雙方必須在簽署後召開工作層級的會議，才能確定引進人數、適用行業等。

他強調，不會因簽署MOU就引入10萬名印度移工。