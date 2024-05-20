達飛估H2可能運價下跌　業界估除船噸過剩還有暑假旺季提早因素

▲法國達飛航運估計半年運價可能回跌。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

全球第三大貨櫃船公司達飛航運上周公布財報，同時也預測隨著新船交船加快及運力提升，海運運價在今年下半可能回跌。對此國內超大型攬貨業者分析，目前的運價飆漲是靠船公司縮減航班製造缺艙，原本就不會長久；大型攬貨業者則認為，因為紅海危機，歐美進口商有提早進貨狀況，恐怕第三季會旺季不旺。

攬貨業分析，過去5月都是非常淡的月份，今年卻反常，除了船公司按慣例做中國五一長假減班，市場貨量卻在上升，以致市場缺艙缺櫃嚴重，運價飆漲，目前美西每大箱(40呎櫃)運價5300美元，美東6300美元，歐洲4800-5000美元，是成本價的三倍以上。

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船公司也沒料到5月的狀況，現在是逮到機會拼命漲價，5月中除了每大箱再漲1千美元，有幾家公司還收600美元旺季附加費，讓長約貨也必須多付出600美元。

另一方面全球最大的地中海航運在5/15-5/31重新推出疫情期間實施的鑽石級運價(Diamond Tier)，是保證艙位的運價，美西每大箱8000美元，美東10,000美元，目前在寧波已經有託運人接受這樣的高價；第二大的馬士基航運網站上則推出美西6200美元，美東7500美元運價，兩公司都是看準一些有交貨時間限制，否則就會被罰款的託運人緊急需求。

達飛去年第四季虧損9000萬美元，今年Q1淨賺7.85億美元，去年Q1則是獲利20.1億美元。