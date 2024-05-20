ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

達飛估H2可能運價下跌　業界估除船噸過剩還有暑假旺季提早因素

▲被稱為LNG冠軍的法國達飛航運，上個月開始下單訂造甲醇燃料船。（圖／達飛通運提供）

▲法國達飛航運估計半年運價可能回跌。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

全球第三大貨櫃船公司達飛航運上周公布財報，同時也預測隨著新船交船加快及運力提升，海運運價在今年下半可能回跌。對此國內超大型攬貨業者分析，目前的運價飆漲是靠船公司縮減航班製造缺艙，原本就不會長久；大型攬貨業者則認為，因為紅海危機，歐美進口商有提早進貨狀況，恐怕第三季會旺季不旺。

攬貨業分析，過去5月都是非常淡的月份，今年卻反常，除了船公司按慣例做中國五一長假減班，市場貨量卻在上升，以致市場缺艙缺櫃嚴重，運價飆漲，目前美西每大箱(40呎櫃)運價5300美元，美東6300美元，歐洲4800-5000美元，是成本價的三倍以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

船公司也沒料到5月的狀況，現在是逮到機會拼命漲價，5月中除了每大箱再漲1千美元，有幾家公司還收600美元旺季附加費，讓長約貨也必須多付出600美元。

另一方面全球最大的地中海航運在5/15-5/31重新推出疫情期間實施的鑽石級運價(Diamond Tier)，是保證艙位的運價，美西每大箱8000美元，美東10,000美元，目前在寧波已經有託運人接受這樣的高價；第二大的馬士基航運網站上則推出美西6200美元，美東7500美元運價，兩公司都是看準一些有交貨時間限制，否則就會被罰款的託運人緊急需求。

達飛去年第四季虧損9000萬美元，今年Q1淨賺7.85億美元，去年Q1則是獲利20.1億美元。

關鍵字： 達飛估H2可能運價下跌　業界估除船噸過剩還有暑假旺季提早因素

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

金價飆新高！黃金存摺刷2536元天價　砸10萬元1年賺3萬

金價飆新高！黃金存摺刷2536元天價　砸10萬元1年賺3萬

受惠國際金價飆破2440美元史上新高效應，台銀新台幣計價黃金存摺今（20）日上午9點半左右每公克售價竄升至每公克新台幣2536元的價格，換算較去年同期大增約3成，若去年此時先投入10萬元，至今日已賺近3萬。

2024-05-20 11:28
台股「520就職演說」不給利！　指數翻黑重挫逾150點

台股「520就職演說」不給利！　指數翻黑重挫逾150點

受到台積電（2330）走弱影響，台股520行情遇挫，開盤原漲逾70點，惟盤中數度翻黑，11點30分開始下殺，至11點50分跌逾150點，回測21100整數關卡。

2024-05-20 11:52
長榮帶量飆5％！00940未移除、00944又敲進　陽明被關仍漲逾1％

長榮帶量飆5％！00940未移除、00944又敲進　陽明被關仍漲逾1％

航海王在漲價題材加持下已先衝一波，市場原預期類股龍頭長榮（2603）隨著「巨嬰」元大台灣價值高息ETF（00940）換股後籌碼沉澱股價將拉回休息，但上周00940公告50檔持股中保留長榮，野村趨勢動能高息（00944）也敲進長榮，激勵長榮今（20）日開盤近1小時最高漲逾5％，衝至222元；遭列處分股的陽明（2609）漲逾1％至72.4元。

2024-05-20 10:06
陽明10大股東「4進4出」！　航海王、巨型韭菜都入列

陽明10大股東「4進4出」！　航海王、巨型韭菜都入列

股東會旺季到來，貨櫃三雄中由陽明（2609）在本周五（24日）率先舉行，外界關注除紅海危機、運價飆漲等議題之外，董監事名單也備受矚目；攤開陽明最新前10大股東名單，前3大股東仍維持不變，新增新制勞退基金、「巨型韭菜」中環等4大股東，另有4個跌出榜單外，而「航海王」台驊控股持股比例雖然下滑，但仍是第9大股東。

2024-05-20 10:55
半導體利多狂噴！5檔ETF拼場　00927、00913、00891人數規模雙增

半導體利多狂噴！5檔ETF拼場　00927、00913、00891人數規模雙增

半導體業好消息頻傳，根據日前國際半導體產業協會(SEMI)最新報告，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等等，加上AI邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦，值得留意的是，近日OpenAI新模型GPT-4o問世，再度引起各界關注，也更意味著AI科技大勢將持續引領全球科技發展，而其背後所需的高速運算能力和資料處理能力，更需仰賴在全球具技術領導地位的台灣半導體業，因此投資人卡位AI行情也不用捨近求遠，可多加善用台股半導體ETF來卡位布局，

2024-05-20 10:03
台股基金規模今年來成長逾5％　科技基金增胖70億

台股基金規模今年來成長逾5％　科技基金增胖70億

科技業庫存調整結束，企業獲利回到成長軌道，今年台股由科技股領軍不斷刷新高，帶動全市場台股基金規模持續增胖、成長5.14％，其中以科技型基金規模成長相對顯著，今年來增幅達6.06％、增胖逾70億元。統一投信表示，6月COMPUTEX將有多項AI新品發表，加上多家半導體巨頭領導人來台演說，AI題材發酵有望為科技股帶來正面效應。

2024-05-20 11:06
觀光股520臉黑！五福、山富創高殺跌停　類股指數同受挫

觀光股520臉黑！五福、山富創高殺跌停　類股指數同受挫

新任總統賴清德今（20）日正式上任，針對兩岸情勢重提4個堅持，並提到可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，觀光類股指數走高，約11點衝至144.42點，為去年7月10日、近10個月新高，但創高後漲幅收斂，11點半翻黑，投資人期望落空，觀光股股價從強漲後大跳水翻黑、大洗三溫暖，五福（2745）終場收跌停、山富（2743）盤中也一度亮燈跌停。

2024-05-20 13:43
散熱千金股要來了？AI伺服器水冷發威　外資力挺雙鴻、奇鋐買進

散熱千金股要來了？AI伺服器水冷發威　外資力挺雙鴻、奇鋐買進

就在各界關注輝達「超級運算怪物」晶片GB200的發展進度時，周邊供應商也受到矚目，其中，「水冷散熱」更成為AI關鍵字，外資看好「散熱雙雄」雙鴻（3324）、奇鋐（3017）的前景，紛紛喊出「買進」，甚至樂觀預估雙鴻股價將高達1,146元、奇鋐股價達908元。

2024-05-20 13:41
台股520黑翻紅！指數漲13點收21272點　台積電平盤至835

台股520黑翻紅！指數漲13點收21272點　台積電平盤至835

台股520行情震盪，台股也有不錯表現，今（20日）台股原開高，但在11點50分跌150.29點後跌勢收斂，收盤前15分鐘翻紅，終場小漲13點來到21271.63點，漲幅0.06％，高低震盪236.17點，成交量4440.26億元。

2024-05-20 13:37
觀光股早盤大紅K「大跳水」！五福+5%變跌停　PTT驚：發生啥事

觀光股早盤大紅K「大跳水」！五福+5%變跌停　PTT驚：發生啥事

520新政府上任，加上暑期旅遊旺季將近，山富（2743）、五福（2745）、雄獅（2731）等觀光股昨（19）日獲利表現相當優異，今日早盤也出現大紅K。沒想到在11點多突然大跳水，五福還從+5%直接變成跌停。就有網友傻眼，「一天下殺15%，剛剛發生了什麼事嗎？」引發話題。

2024-05-20 12:08

讀者迴響

熱門新聞

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

觀光股早盤大紅K「大跳水」！網傻：發生啥事

房屋稅繳納　稅務單位曝2條件免徵

ETF大搬風！00878、00929狂吸台股買氣

金價飆新高！黃金存摺刷2536元天價　砸10萬元1年賺3萬

「這股票」恐變壁紙！財報被打槍...下市時間曝

486先生繳稅了！　金額高達「8位數」

地下室核課房屋稅　4情境待遇大不同

台股「520就職演說」不給利！　指數翻黑重挫逾150點

國泰世華「CMA計畫」培育金融菁英逾500人

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366