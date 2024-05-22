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大立光涉侵權10高層起訴　德商求償10億

大立光（圖）遭控違反《著作權法》遭搜索起訴，全案尚未和解，德商主張遭侵權損害上看新台幣10億元。

▲大立光（圖）遭控違反《著作權法》遭搜索起訴，全案尚未和解，德商主張遭侵權損害上看新台幣10億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾創下1年大賺21個股本的全球光學鏡頭龍頭大立光，20日收盤股價2,315元，不但是台股股王，更是蘋果iPhone手機鏡頭主要供應商，堪稱台灣之光。不過，德商MVTec公司認為大立光擅自重製該公司獨家光學校正軟體憤而提告，台中地檢署上月依違反《著作權法》及詐欺等罪，將大立光公司及研發總處長、課長與工程師等十人起訴，震撼各界。

大立光遭德商MVTec公司控告盜用光學校正軟體，台中地檢署以違反《著作權法》等罪起訴大立光及總處長等10人，現任董事長林恩平（圖）則獲不起訴。

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▲大立光遭德商MVTec公司控告盜用光學校正軟體，台中地檢署以違反《著作權法》等罪起訴大立光及總處長等10人，現任董事長林恩平（圖）則獲不起訴。

至於身價數百億元的前大立光董事長林恩舟、現任董事長林恩平兄弟則獲不起訴，德商認為檢方只傳林恩平，但未傳喚林恩舟即結案並未詳查，已向高檢署智慧財產檢察分署聲請再議，是否發回中檢續行偵辦，同樣備受矚目。

德商MVTec公司認為大立光擅自重製該公司獨家光學校正軟體而提告，估計損害近新台幣10億元。（翻攝MVTec YouTube）

▲德商MVTec公司認為大立光擅自重製該公司獨家光學校正軟體而提告，估計損害近新台幣10億元。

本刊掌握，大立光與德商MVTec公司曾在去年初洽談和解，德商強調被侵權的是開發版（企業版）軟體，且至少被用在數千台電腦，估計損害近新台幣10億元；不過，大立光宣稱當初使用的是一般基本版，且要求折扣，由於差距過大，最後協商宣告破裂。

德商MVTec公司研發光學校正軟體HALCON，指控大立光侵權，全案將於本月31日首度開庭。（翻攝MVTec官網）

▲德商MVTec公司研發光學校正軟體HALCON，指控大立光侵權，全案將於本月31日首度開庭。

台中地院已訂於本月31日首度開庭審理本案，由於全案恐涉及營業祕密，德商雖提告成功，但不准閱卷，難以知悉被侵權次數或計算求償金額，法界人士研判，這類侵權官司的和解案例不少，大立光是否會硬戰到底，或是選擇認罪協商，後續發展有待觀察。

台中地檢署（圖）曾密赴大立光採證，檢調發動首波搜索約談行動，將黃姓總處長等人分別以100萬元不等金額交保，並限制出境與出海。

▲台中地檢署（圖）曾密赴大立光採證，檢調發動首波搜索約談行動，將黃姓總處長等人分別以100萬元不等金額交保，並限制出境與出海。


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【新聞傳真】德商控違反著作權求償10億　大立光涉盜用光學軟體遭起訴
【大立光侵權遭訴1】買正版軟體改成「大補帖」　大立光關鍵郵件漏餡成鐵證
【大立光侵權遭訴2】檢調搜索一波三折　大立光提一要求德商氣炸

 

關鍵字： 鏡週刊大立光

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