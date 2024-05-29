「中部韌性供應鏈夥伴大會」洽談熱絡　同步探討ESG議題

▲「中部韌性供應鏈夥伴大會」現場盛況。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署委託外貿協會執行的「2024年中部韌性供應鏈夥伴大會」，昨(28)日在台中圓滿舉行，共邀請來自26國66家買主齊聚一堂，與台灣機械、自行車、環保設備及綠建材業者進行逾500場洽談會。

另為因應日益複雜的全球供應鏈，同日亦辦理「ESG國際發展趨勢說明會」，逾170位業者現場與線上同步參與，鼓勵我商應積極制定相關經營方針，與國際市場接軌。

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此次有超過半數買主是因應永續議題來台尋找相關供應商。成立超過140年的澳洲H商為紐澳最大的木製建材供應商，每年處理至少150萬棵樹木，供應超過147萬平方公尺的建材。該商已使用台灣膠合樑自動化生產線設備超過6年，希望藉此尋找以AI+AOI方式去除木頭瑕疵部位的設備，並最大化木板材使用率，朝ESG及節能減碳邁進，本次與我7家木工機業者洽談。

專精於水過濾產品的台灣S商，產品銷售歐美、東南亞等多個國家，為全球用戶提供高品質的水質解決方案，此次活動與專做不銹鋼加工設備、製程儀表、過濾器和泵浦的菲律賓D商、設計和監造污水處理廠(STP)的孟加拉F商，與淨水器和水處理廠濾芯設備製造商G商洽談愉快，於現場便提出客製化需求且表達合作意願濃厚，我商亦表示對未來的合作充滿期待。

而成立超過40年的台灣Y商專業生產及出口各種輪胎補貼片，在全球已有60多國代理商，本次洽談中首次觸及肯亞買主，表示有望切入非洲市場。

孟加拉最大的跨國集團R商從食品、飲料、塑膠製品到農業機械皆有經營，買主表示雖然中國大陸木工機於當地很受歡迎，但具有特殊加工能力的機型相對稀少，本次活動前已鎖定供應商，並稱讚外貿協會媒合的洽談對象符合需求，未來將針對供應商報價與供貨能力評估採購。

成立36年的土耳其K商從白色家電起家，業務領域已跨足製冷元件及電動車相關零配件，其表示銷歐產品中若超過50%零組件為中國大陸製將被課反傾銷稅，本次來台覓得9家合適自行車零配件供應商，收穫滿滿。

ESG說明會中BSI以中鼎集團於2008年為參與國際標案即提出第一套CSR社會企業責任報告為例，說明國際市場對於企業永續經營的重視，近期全球逐步要求企業須加入溫室氣體盤查、碳排放等資訊揭露，建議我商深入了解GRI準則(GRI Standards)。

而佳美貿易公司則分享母公司奇美集團透過取得全球EcoVadis 評鑑，展現公司在ESG的承諾，打入國際知名企業供應鏈的成功經驗。內政部廉政署及經濟部政風處則為業者講述企業誠信及法令遵循之重要性，完整傳達ESG在環境保護、善盡社會責任及企業治理三大面向，協助業者確實了解ESG作法。