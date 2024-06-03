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00919配息10.88%超甜！　小資女主播喊「相見恨晚」抱緊免盯盤

▲▼00919。（圖／業者提供）

▲主播小孟最近才開始買00919，不過有一種「相見恨晚」的感覺 （圖：小孟提供）

記者陳瑩欣／台北報導

群益台灣精選高息ETF（00919）6月迎來今（2024）年第二季配息，上一季配出破紀錄的0.66元，此次預估配息再攀升至0.7元，振奮小股東。擔任主播4年的李孟靜（小孟）說，最近才開始買00919，不過有一種「相見恨晚」的感覺，因為00919可以幫忙盯台股動向維持投資紀律，只要定期定額進場，不必在準備新聞播報時還要盯盤。

小孟說，在投資這一條道路上，自己已有5、6年的經驗，自認是介「小白和老手」之間，目前手邊有一點小錢，終極目標是想要買房置產抗通膨，雖然手中已有百萬存款，但距離頭期款還有一段路，因此投資ETF替自己達成理財目標是最理想的管道。

而在商品選擇上，小孟說：「股票上上下下，一直看很難不受影響。」她表示，00919成份股潛力佳，像長榮海運（2603）近期挾漲價優勢股價又回到歷史高點，但00919早早卡位成功，帶著投資人一起乘風破浪，報酬穩穩入袋。

▲▼00919。（圖／業者提供）

▲主播小孟稱讚買00919，不必在準備新聞播報時還要盯盤。（圖：小孟提供）

而00919此次配息0.7元，以5月31日收盤價計算，單次殖利率2.72%，年化配息率10.88%。根據統計，00919自去年首配息以來至這一次共計5次，配息金額分別為0.54、0.54、0.56、0.66、0.7元逐步增加，每一次配息公布都讓市場驚豔。

ETF是一種投資組合，可以分散投資風險、增加投資報酬，適合長期投資者，但對投資人而言，該長期持有那一檔ETF，可以次次坐享豐厚配息，比的是「誰家祖產最厚」。

比較規模前五大高股息ETF元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、00919、復華台灣科技優息（00929）和元大臺灣價值高息（00940），淨值組成中有機會作為配息來源的項目以00919占比最高。

可以從各家投信官網看到「淨值組成」，其中收益平準金（現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔費用）加上資本損益平準金（已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金）佔淨值比重，就可以知這檔ETF祖產最多，代表具有穩定配息能力。

▲▼00919。（圖／業者提供）

▲資料日期：2024/5/31各家投信官網

從上表可以看出，前五大高股息ETF淨值組成中有機會作為配息來源的B+C項， 以00919占比最高，今年整體企業股利率低，00919仍有機會維持高配息。

00919第五次配息期前公告預估0.7元，以5月31日收盤價25.74元估計，年化配息率為10.88%以上，如果以10%為目標年化配息率，只要股價在28元以下都可以買進。本次預計6月24日除息，最後上車期限落在6月21日，想要享有甜蜜配息經驗，要抓緊時機進場布局。

▲▼00919。（圖／業者提供）
 

關鍵字： ETF

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