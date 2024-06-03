首例！全球最大保麗龍廠爆家族爭權　長子海外翻案告92歲老媽

▲全球最大保麗龍廠見龍（後更名和橋實業、又名見龍和橋）家族紛爭再起，創辦人廖有章（前排右一）過世後，長子廖文鐸（後排右一)為爭經營權狀告自己的媽媽廖黃香（前排左一）。（圖／翻攝廖有章自傳）

記者陳瑩欣／台北報導

全球最大保麗龍（發泡聚苯乙烯）廠「見龍化工」創辦人廖有章2010年離世後，長子廖振鐸與股東派為爭奪集團經營權鬧得不可開交。全案原在2022年由最高法院裁定，見龍公司經營權歸屬廖有章妻子廖黃香與次子廖文鐸等股東，想不到2年過後，廖振鐸在獨派律師洪偉勝協助下，重新企圖在上層英屬維京群島（BVI）發動訴訟，提告92歲媽媽廖黃香不適任遺產管理人，要求撤銷遺產管理人資格，成為會計圈股權移轉特殊案例。

針對經營權糾紛，《ETtoday新聞雲》詢問見龍公司(現更名和橋實業)，業者僅以「大股東事務不予評論」回應。

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事實上，廖振鐸為了見龍經營權，與母親廖黃香、弟弟廖文鐸纏訟期已長達12年，友人透露，「她和長子的官司，從80歲一路糾纏到92歲，還沒停。」

熟知家族股權管理的會計師透露，廖有章生前打造的保麗龍事業至今持續營運，去年營業額估計200億人民幣（約台幣898億），不過經營權再起波瀾，近900億營業額的保麗龍王國營運跟著添加變數。

為何家族經營權紛爭不休？會計師指出，全案爭點來自於廖有章數年前在英屬維京群島（BVI）成立三龍公司，董事由父親與兩兄弟一同擔任，持過半股權控股台灣見龍和橋公司，其餘股權由家族股東持有；於廖有章離世後，長子廖振鐸獨自對抗老母親與弟弟等親友們所組成股東派，台灣見龍和橋公司經營權產生矛盾。

資深會計師指出，早期去大陸投資都便宜行事，3方出資，圖方便找一個掛名股東，實質股東身份不清楚，境外公司BVI最有名的是董事，任何時間董事只要掌握公司大小章，具有代表性，心術若不正可能把合資股東的權益都侵吞，「名義上與實質上股東」之間的爭奪很常見，為了錢不講感情是人性，第一代真正的意旨難以還原，是非難以釐清下，造成長遠糾紛。

▲全球最大保麗龍廠見龍家族紛爭再起，見龍創辦人廖有章（後排右一）自傳中曾指出，育有一對兒子感到幸福。（圖／翻攝廖有章自傳）

會計師表示「只要長輩沒講清楚，沒有紀錄，糾紛就很難釐清。」早期台商與人合資合股，常有借名登記的狀，但實名還是合資沒有說清楚，二代傳承認知易出現落差，股東能不能利益共享，涉及人性考驗，要交棒的老人家們要講清楚什麼資產是借名登記的、什麼是外人的、什麼是自己的，要講清楚，否則難以交代。

由於股東派指控長子掏空集團資產，廖黃香以廖有章配偶的身分，親自飛到BVI法院，向BVI法院聲請登記為廖有章的遺產管理人獲准，經分割股權後，取得維京群島三龍公司控制權，再以此取得台灣見龍和橋公司。但廖振鐸不承認維京群島判決，先是在台灣聲請確認母親與三龍間董事委任關係不存在，但歷經十餘年後遭台最高法院判決廖振鐸敗訴確定，由老母親廖黃香與弟弟廖文鐸等股東取得見龍和橋公司之經營權。

廖振鐸為求翻盤，找來綠營御用律師洪偉勝「當專家證人」而不是辯護律師，由洪偉勝出具法律意見書發表判決應更改的見解，洪並於今年4月親自飛行數十小時，遠度重洋飛往英屬維京群島擔任專家證人，為廖振鐸的重啟訴訟作背書保證，以「廖黃香所為之BVI財產分割違反台灣法律」、「台灣遺產分割訴訟經最高法院發回現仍繫屬中」且「台灣並非普通法系國家，判決先例對於本案無拘束力」等為由企圖翻盤，再以此做為影響台灣最高法院判決的依據，進一步取回經營權。

洪偉勝是英國愛丁堡大學法學博士，目前為洪範法律事務所的主持律師，並且是國立台北大學公共行政與政策系兼任助理教授，在陳水扁總統涉及國務機要費案時就曾擔任阿扁的辯護律師，並於110年擔任公投綁大選公投案反方代表，為民進黨的四個公投議題立場進行辯護，先前在陳時中代表民進黨參選台北市長時，洪偉勝律師就擔任其律師後援會總會長，並且在賴清德、蕭美琴搭檔參選總統副總統時，持續擔任其律師後援會台北後援會會長，在賴清德面臨萬里老家交付公益信託爭議事件時，挺身其背書，可見洪偉勝雖未帶公職，但仍對綠營與政壇深具影響地位。

業界認為，洪偉勝算是政壇後起之秀，「再給他10年很有機會追上國防部長顧立雄」這次從海外小國下手，再度為廖振鐸背書來翻轉最高法院已定讞的案子，非常高竿。

