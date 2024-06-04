BDI近個兩月小幅上漲　與去年同期相較卻是倍數價

▲昨晚海岬型船現貨市場日租較去年同期高出152.40%。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場的波羅地海乾貨船綜合指數(BDI)從4月2日的1714點，到昨(3)晚的1808點，小漲5.48%，但若與去年6月2日的889點相較(去年6月3日為周六)，指數高出96.74%，其中海岬型船去年同期現貨市場日租是9254美元，昨晚是23,357美元，高出14,103美元，增幅高達152.40%。

從上周五開始，慧洋-KY(2637)、中航(2612)與裕民(2606)都已召開過股東會，三家公司對於散裝船運市場未來兩年都抱持樂觀態度。裕民分析，新造船訂單率及船隊成長率分別只有9%及2.9%，為歷史新低，且市場上船齡為15年以上的船舶佔20%，環保法規上路估計將淘汰老舊船舶。另為減碳船舶航行速度較2021年的高峰下降將近6%，另一方面紅海危機，船舶繞航好望角，造成運力供給減少與延噸海浬需求增加。

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相關船公司高階，即使沒有紅海危機與巴拿馬運河缺水問題，散裝船今年依然會有很好的表現，主要原因是海岬型船原來就走好望角，巴拿馬型船與輕便型船因運河通行費太高，走運河的也不多。

今年首季因為巴西雨季與雨少，巴西鐵礦砂出口量年增12％，海岬型船平均運價24,286美元、年增166％，創2010年以來新高。第二季隨著天氣轉熱，中國與印度煤炭需求拉高，南美穀物持續運送中，市場表現估計不差；第三季屬於穀物運輸淡季，但根據近年經驗，鐵礦砂與煤炭運輸第三季就開始表現熱絡，第四季進入散裝船運傳統旺季。年初就有業者估今年一路好的年底，期間運價震盪難免，但估計都可維持在獲利水平之上。

昨晚巴拿馬型船現貨市場日租15,130美元，較去年同期的9269美元高出5681美元；超輕便型13,994美元，較去年同期的9011美元高出4983美元；輕便型13,005美元，較去年同期的9805美元高出3200美元。