ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台灣富裕排名　安聯：全世界第5、亞洲第2

▲台灣全球富裕排名位居前段班。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣全球富裕排名位居前段班。（圖／記者蔡玟君攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣財富名列全球前段班！安聯人壽今（14）日發布最新報告，台灣以高達14萬8750歐元、約近新台幣523萬的人均金融資產淨值，位居全球第5、穩居亞洲第2富有經濟體，遙遙領先日本，僅次於新加坡，展現了經濟的韌性與成長潛力。

安聯《全球財富報告》指出，亞洲家戶的金融資產淨值勁升7.8%。至 2023 年底，雖然人均金融資產淨值高達1萬1630歐元，但其中差距頗大，從新加坡17萬1930 歐元到印尼930歐元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，安聯發現2023年全球家庭金融資產上漲了7.6%，錢存銀行已退燒，而且隨著利率上升，全世界的私人債務持續放緩至4.1%，創9年來最低成長增幅。

安聯指出，2023可謂是貨幣緊縮之年，但事實證明，各個經濟體都深具韌性，甚至市場大漲不休。在此環境背景下，全球家庭金融資產1呈現強勁成長，7.6%的增長不但足以彌補前一年負成長3.5%的損失，還綽綽有餘。整體來說，至2023年底，金融資產總額高達239兆歐元。

不過，3大資產類的增長率卻差異顯著。一方面，證券（11.0%）和保險、退休金（6.2%）受益於股市繁榮和利率上升，增速明顯快於過去10年的平均水準。另一方面，相較於前幾年新冠疫情相關的高人氣，銀行存款成長率跌至4.6%，創下過去20年來的最低增幅之一。

2023年的復甦是廣泛的。事實上，僅紐西蘭和泰國兩個國家呈現了負成長率，所有地區的成長相對均勻，尤其是亞洲和北美，成長都超過8%，其中美國增長8.6%甚至較中國8.2%強勁。但是，對比已開發的經濟體來說，新興經濟體大大的喪失其成長優勢，去年僅領先2個百分點，基本上，過去7年中有6年，新興經濟體的成長都不足以站穩其領導地位。

安聯首席經濟學家Ludovic Subran表示，較貧窮國家增長相對較弱，這反映了世界分裂的新現實。直到2017年，也就是中美貿易戰爭爆發的那一年，較貧窮國家仍比較富裕國家多10個百分點或更高的成長優勢。雖然大家都將為脫鉤付出代價，但最受衝擊的就是新興經濟體。一個落後較不發達的世界代表著一個更加不平等的世界。

此外，2023年已不見幾年前與新冠相關的強迫性儲蓄行為，儲蓄回歸正常化的趨勢持續:，存款率下滑19.3%至3兆歐元，此下降幾乎完全歸因於銀行存款，總體來說，全世界的銀行存款僅收到190億歐元，銳減97.7%。至於造成此原因的罪魁禍首，主要是美國家戶提出了價值6500億歐元的存款。然而其他兩大資產類別股票和債券仍廣受儲戶的青睞；資金強勢回歸證券，流入數目不少於 10%。值得注意的是，該資產類的人氣有顯著變化，眾多市場紛紛減持股票 ，因利率的轉向，儲戶在債券方面獲利頗佳。事實證明，保險、退休金相對強勁，全世界的新增儲蓄僅下降4.9%。

即便金融資產擺脫了利率反彈的影響，對2023年的家戶資產負債表的負債科目有顯著的影響，2023年私人債務的增長降至全球4.1%，為9年來最少增幅。整體而言，截至2023年底，全球家庭負債總額57兆歐元。這一年，幾乎所有地區的債務成長均出現下滑，尤其是西歐及北美，成長差不多砍半，分別為1.1%及2.9%。通貨膨脹令全球經濟活動的名目成長持續升高，導致全球負債比率（負債佔GDP的百分比）連3年下滑，減少1.5個百分點至65.4%，比20年前還低了3個百分點以上。

強勁的資產成長，相較疲軟的負債成長，讓全球金融資產淨值（金融資產減去負債）勁升了8.8%。整體而言，截至2023年底，全球金融資產淨值達182兆歐元，意味著與前一年相比，增加近15兆歐元，比2021年創下的記錄更高出4兆歐元。

2023年亞洲家戶的金融資產成長7.5%至63.8兆歐元，較歐洲高出1/4。對此，各個資產類別均有貢獻，最大助力來自銀行存款（9.3%），保險、退休金展現韌性，挹注了5.5%。在對比全世界的股票市場蓬勃發展之餘，證券成長5.9%相對令人失望，中國成為阻礙發展的主要絆腳石 （-0.8%）。

亞洲家戶負債也上升6.8%，遠高於全球平均，不過，就以亞洲標準來看，其成長仍相當疲弱，與2022年的（6.2%）一起來看，這是自全球金融危機以來最差的負債成長。該報告的共同作者Michaela Grimm說，過去20年來，很明顯的，亞洲的負債增長已經超越了金融資產。此差距每年平均為1.5個百分點。然而在大多數已開發的市場裡，情況恰恰相反。事實上，亞洲負債比率（62.8%）在2023年首次超過歐洲（59.5%）。亞洲家戶債務的日益增加，令人十分擔憂。

從實質面來看，情況僅稍許不同：經通膨調整後，由於亞洲地區（特別是中國）的通膨率相對較低，2023年的成長率為 5.6%，與許多已開發的經濟體，尤其是歐洲，形成鮮明的對比，相對於2019年的水準，截至2023年底，東方舊世界的金融資產購買力仍然減少了3.1%。與新冠之前相比，亞洲實質金融資產上升了26.3％。

關鍵字： 富裕排名安聯人壽全球財富報告

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

AI需求旺！　路透：台積電Q3獲利增4成

AI需求旺！　路透：台積電Q3獲利增4成

台積電（2330）本周四（17日）即將召開法說，外媒《路透社》提前揭露，受惠AI晶片需求強勁，台積電得到蘋果、輝達（NVIDIA）等客戶下單，第3季獲利年增率將躍升40%。

2024-10-14 15:48
力積電與日本合作破局　SBI社長氣炸引論語痛罵「極度沒信用」

力積電與日本合作破局　SBI社長氣炸引論語痛罵「極度沒信用」

晶圓代工大廠力積電（6770）和日本SBI Holdings合作日前宣告破局，力積電當時也表示，破局原因是因為沒有主導性，也有違法疑慮，不過今日SBI控股公司社長北尾吉孝在臉書發文痛罵力積電反覆無常、不誠實，更引用論語「民無信不立」控訴力積電。

2024-10-14 14:50
高股息竄出頭！9月ETF定期定額　00915戶數增逾2成衝最多

高股息竄出頭！9月ETF定期定額　00915戶數增逾2成衝最多

9月以來台股大盤進入區間震盪，但高股息ETF持續成為投資人心頭好。證交所統計9月定額定額戶數發現，前20大中有7檔高股息產品上榜，其中凱基優選高股息30（00915）單月戶數大增3169戶、月增幅超過20.11%，成為20大定期定額ETF中衝最多的標的。

2024-10-14 14:54
00887盤中刷8.5元史上新低！再灌10萬交易量　溢價幅度逾27%

00887盤中刷8.5元史上新低！再灌10萬交易量　溢價幅度逾27%

連結中港股的永豐中國科技50大（00887）遭列處置股第2個交易日跌勢擴大，今（14）日盤前傳出永豐投信親赴金管會「喝咖啡」的消息，00887盤中一度跌至8.5元，創掛牌以來新低，雖尾盤跌幅收斂，以每股10.86元作收，不過單日收跌50.97%，溢價幅度仍逾27%、累計兩個交易因跌幅逾53%。

2024-10-14 17:38
台股ETF股民直逼千萬　3檔高息擁百萬受益人霸榜

台股ETF股民直逼千萬　3檔高息擁百萬受益人霸榜

2024-10-14 15:58
存股族風向變！9月定期定額台企銀氣走聯電　第一金首超車合庫金

存股族風向變！9月定期定額台企銀氣走聯電　第一金首超車合庫金

存股族風向轉變，9月台股定期定額人數前20名個股排行出爐，除了台企銀（2834）新進榜擠走聯電（2303），兩大官股金控纏鬥也出現重大轉變，第一金（2892）9月定期定額戶數來到1萬6938戶，首度超車合庫金的1萬6870戶，而中信金（2891）則在「搶親」併購消息變動下股價走弱反吸引愈跌愈買的投資人進駐，單月大增1081人搶進定期定額。

2024-10-14 15:27
台灣富裕排名　安聯：全世界第5、亞洲第2

台灣富裕排名　安聯：全世界第5、亞洲第2

台灣財富名列全球前段班！安聯人壽今（14）日發布最新報告，台灣以高達14萬8750歐元、約近新台幣523萬的人均金融資產淨值，位居全球第5、穩居亞洲第2富有經濟體，遙遙領先日本，僅次於新加坡，展現了經濟的韌性與成長潛力。

2024-10-14 14:20
台積電海外跨大步！　彭博：歐洲加開第2座晶片廠

台積電海外跨大步！　彭博：歐洲加開第2座晶片廠

台積電（2330）海外布局有望再跨大步！外媒《彭博社》引述國科會主委吳誠文，隨著晶片製造商擴大其全球足跡，台積電正計劃在歐洲設立更多工廠，並專注於人工智慧晶片市場。

2024-10-14 10:06
日圓換匯「0.2192」刷2個半月最甜　10萬台幣多換近2.5萬日圓

日圓換匯「0.2192」刷2個半月最甜　10萬台幣多換近2.5萬日圓

日圓走貶，台幣換匯再現「甜甜價」，台銀今（14）日外匯第一盤日圓換匯開出「0.2192」的價格，為7月30日以來新低、刷2個半月最甜，若與9月16日日圓匯價0.2317相較，10萬台幣可以多換近2.5萬日圓，對有赴日旅遊需求的民眾而言是一大利多。

2024-10-14 09:44
中櫃基港新購橋式機撞倒岸上舊橋式機　新購要花三億台幣

中櫃基港新購橋式機撞倒岸上舊橋式機　新購要花三億台幣

基隆港務分公司監控中心指出，今(14)日下午2點15分，一艘「鈺洲啟航輪」裝載中國貨櫃公司(2613)全新橋式貨櫃起重機要彎靠中櫃經營的西20號碼頭卸載時，撞倒岸上的舊橋式貨櫃起重機。業界指出，舊橋式機機齡約10年，原可用到20年，現在看報廢機率高，新橋式機目前造價約新台幣三億元，訂購約要一年時間才能到貨。

2024-10-14 17:19

讀者迴響

熱門新聞

力積電與日本合作破局　SBI社長氣炸引論語痛罵「極度沒信用」

日圓換匯「0.2192」刷2個半月最甜　10萬台幣多換近2.5萬日圓

中華電信釋1600職缺：調薪至少3%

台灣富裕排名　安聯：全世界第5、亞洲第2

10大人氣ETF一表看！00919股民破百萬　3檔月配型今年來績效為負

老闆不做了！賣手遊虛寶遭追51萬營業稅　停止營業仍遭追所得稅

找嘸人！　勞動部：全台6.6萬個職位逾半年補不到人

愈妖愈買！陸港股ETF震盪劇烈　00887、00639股民雙雙破萬

全球貨櫃船運力已破3千萬箱　前十大船公司估44%新造船用來汰換

00887盤中刷8.5元史上新低！再灌10萬交易量　溢價幅度逾27%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366