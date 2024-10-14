台灣富裕排名　安聯：全世界第5、亞洲第2

▲台灣全球富裕排名位居前段班。（圖／記者蔡玟君攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣財富名列全球前段班！安聯人壽今（14）日發布最新報告，台灣以高達14萬8750歐元、約近新台幣523萬的人均金融資產淨值，位居全球第5、穩居亞洲第2富有經濟體，遙遙領先日本，僅次於新加坡，展現了經濟的韌性與成長潛力。

安聯《全球財富報告》指出，亞洲家戶的金融資產淨值勁升7.8%。至 2023 年底，雖然人均金融資產淨值高達1萬1630歐元，但其中差距頗大，從新加坡17萬1930 歐元到印尼930歐元。

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值得注意的是，安聯發現2023年全球家庭金融資產上漲了7.6%，錢存銀行已退燒，而且隨著利率上升，全世界的私人債務持續放緩至4.1%，創9年來最低成長增幅。

安聯指出，2023可謂是貨幣緊縮之年，但事實證明，各個經濟體都深具韌性，甚至市場大漲不休。在此環境背景下，全球家庭金融資產1呈現強勁成長，7.6%的增長不但足以彌補前一年負成長3.5%的損失，還綽綽有餘。整體來說，至2023年底，金融資產總額高達239兆歐元。

不過，3大資產類的增長率卻差異顯著。一方面，證券（11.0%）和保險、退休金（6.2%）受益於股市繁榮和利率上升，增速明顯快於過去10年的平均水準。另一方面，相較於前幾年新冠疫情相關的高人氣，銀行存款成長率跌至4.6%，創下過去20年來的最低增幅之一。

2023年的復甦是廣泛的。事實上，僅紐西蘭和泰國兩個國家呈現了負成長率，所有地區的成長相對均勻，尤其是亞洲和北美，成長都超過8%，其中美國增長8.6%甚至較中國8.2%強勁。但是，對比已開發的經濟體來說，新興經濟體大大的喪失其成長優勢，去年僅領先2個百分點，基本上，過去7年中有6年，新興經濟體的成長都不足以站穩其領導地位。

安聯首席經濟學家Ludovic Subran表示，較貧窮國家增長相對較弱，這反映了世界分裂的新現實。直到2017年，也就是中美貿易戰爭爆發的那一年，較貧窮國家仍比較富裕國家多10個百分點或更高的成長優勢。雖然大家都將為脫鉤付出代價，但最受衝擊的就是新興經濟體。一個落後較不發達的世界代表著一個更加不平等的世界。



此外，2023年已不見幾年前與新冠相關的強迫性儲蓄行為，儲蓄回歸正常化的趨勢持續:，存款率下滑19.3%至3兆歐元，此下降幾乎完全歸因於銀行存款，總體來說，全世界的銀行存款僅收到190億歐元，銳減97.7%。至於造成此原因的罪魁禍首，主要是美國家戶提出了價值6500億歐元的存款。然而其他兩大資產類別股票和債券仍廣受儲戶的青睞；資金強勢回歸證券，流入數目不少於 10%。值得注意的是，該資產類的人氣有顯著變化，眾多市場紛紛減持股票 ，因利率的轉向，儲戶在債券方面獲利頗佳。事實證明，保險、退休金相對強勁，全世界的新增儲蓄僅下降4.9%。

即便金融資產擺脫了利率反彈的影響，對2023年的家戶資產負債表的負債科目有顯著的影響，2023年私人債務的增長降至全球4.1%，為9年來最少增幅。整體而言，截至2023年底，全球家庭負債總額57兆歐元。這一年，幾乎所有地區的債務成長均出現下滑，尤其是西歐及北美，成長差不多砍半，分別為1.1%及2.9%。通貨膨脹令全球經濟活動的名目成長持續升高，導致全球負債比率（負債佔GDP的百分比）連3年下滑，減少1.5個百分點至65.4%，比20年前還低了3個百分點以上。

強勁的資產成長，相較疲軟的負債成長，讓全球金融資產淨值（金融資產減去負債）勁升了8.8%。整體而言，截至2023年底，全球金融資產淨值達182兆歐元，意味著與前一年相比，增加近15兆歐元，比2021年創下的記錄更高出4兆歐元。

2023年亞洲家戶的金融資產成長7.5%至63.8兆歐元，較歐洲高出1/4。對此，各個資產類別均有貢獻，最大助力來自銀行存款（9.3%），保險、退休金展現韌性，挹注了5.5%。在對比全世界的股票市場蓬勃發展之餘，證券成長5.9%相對令人失望，中國成為阻礙發展的主要絆腳石 （-0.8%）。

亞洲家戶負債也上升6.8%，遠高於全球平均，不過，就以亞洲標準來看，其成長仍相當疲弱，與2022年的（6.2%）一起來看，這是自全球金融危機以來最差的負債成長。該報告的共同作者Michaela Grimm說，過去20年來，很明顯的，亞洲的負債增長已經超越了金融資產。此差距每年平均為1.5個百分點。然而在大多數已開發的市場裡，情況恰恰相反。事實上，亞洲負債比率（62.8%）在2023年首次超過歐洲（59.5%）。亞洲家戶債務的日益增加，令人十分擔憂。

從實質面來看，情況僅稍許不同：經通膨調整後，由於亞洲地區（特別是中國）的通膨率相對較低，2023年的成長率為 5.6%，與許多已開發的經濟體，尤其是歐洲，形成鮮明的對比，相對於2019年的水準，截至2023年底，東方舊世界的金融資產購買力仍然減少了3.1%。與新冠之前相比，亞洲實質金融資產上升了26.3％。