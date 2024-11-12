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956萬卡友注意！　2家銀行明年開始「清卡」

956萬卡友注意！2家銀行明年進行清卡　60天前通知持卡人

▲國泰世華銀行、永豐銀行宣布，明年初進行清卡。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

台灣多家銀行去年第4季陸續開始清除呆卡，而國泰世華銀行與永豐銀行也宣布，2025年1月1日起針對持卡人核卡後連續一年以上未開卡或無消費的信用卡採取「清卡」行動，估計影響人數高達近千萬人，會在期限60天前通知持卡人。

國泰世華銀行流通卡數達741萬張，永豐銀行也有215萬張，兩家銀行將在明年進行清卡。國泰世華銀行指出，若持卡人連續一年以上未開卡，或是無消費紀錄，經評估後會降低持卡人之信用額度、調整循環信用最低應繳比率或金額，嚴重時將會終止契約。

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多數銀行業者以連續1年未使用作為基準，而台新則是6個月未使用就會進行通知，2年未使用將進行清卡，兆豐銀亦是清理連續2年未消費之信用卡。

有銀行主管透露，信用卡製卡及後續管理維護成本高，持卡人若只在核卡後刷第一筆優惠，之後就束之高閣，銀行為了降低營運成本才進行清卡。專家認為，民眾持有過多信用卡反而徒增遺失、遭盜刷等風險，清卡對消費者而言未必是壞事。另外，銀行清除呆卡措施，不會影響持卡人信用評分。

事實上，對於銀行而言，呆卡會產生要給予國際發卡組織、製作卡片、帳務資料維護管理或刷卡回饋優惠的相關成本費用，且信用卡的等級愈高，銀行所要付出的相關成本也就愈高，清呆卡也有助於銀行資本適足率的維持。

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關鍵字： 銀行清卡信用卡呆卡消費者

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