00929殺聲震天！配息再腰斬　存股族哭喊：我就是韭菜之一

▲00929僅配50元創新低，存股族好失望今爆百萬天量。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

規模突破2,000億、投資人數多達92萬的月月配人氣ETF復華科技優息（00929）配息創新低，12月僅配0.05元，以昨（2）日收盤價18.06元估算，年化配息率不到4%。今（3）日一開盤股價最低就殺到17.70元，早盤不到半小時就爆出超過50萬張成交量，有人被當韭菜收割，也有不少人進場搶便宜，收盤爆出逾百萬張大量，引發熱烈討論。

00929今年4、5及6月配息一度達到0.2元，7月及8月下修至0.18元，9月、10月及11月再逐步降至0.16、0.14及0.11元，12月則配發0.05元，創下新低，單次殖利率約為0.28%，年化配息率僅3.3%，預計12月18日除息，明年1月14日入帳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00929今日失望賣壓湧現，股價一度下跌近2%，成交量逾百萬張，高居台股第一。網友紛紛表示，「你要利息，他吃你本金」、「就一群韭菜族而已....23000點還在追價！有病啊！」「這種東西本來就要看整年的，看單獨月份就是高高低低的啊」；也有人無奈表示，「不要再說了，我就是其中一個韭菜」。

另有人分析，由於00929已經折價，股價在相對低點，吸引不少大戶進場撿便宜，申購贖回也能套利，才會創造這麼大的交易量，且00929的跌幅也沒有想像那麼深。

另外像是00934、00944、00936等3檔月配型，也在昨日公告配息，其中00934僅配出0.023元，一舉刷新月配型ETF的新低紀錄，以最新收盤價18.21元估，年化配息率跌破2%，僅剩1.51%，更讓存股族看傻眼。

目前已公告12月配息的ETF中，年化配息率前三名，最高的是00919的12.30%，每單位配發0.72元；接著是00915的11.58%，配發0.75元；第三名是00713的10.06%，配發1.4元。其中00919受益人數超過百萬，以昨日收盤價23.42元計算，年化配息率12.30%，為連續7次突破10%，今日00919則穩在紅盤，漲幅超過1%。

延伸閱讀

▸ 鐵鎚爆頭性侵高雄女師！兇手「逆轉逃死」 被害者夫心碎：只有我的痛苦無期！

▸ 55歲男染肺炎桿菌…長期「1習慣」害病逝 重症醫嘆：明明有得救

▸ 妹子提離職後職缺「薪水秒漲4000元」 過來人曝真相