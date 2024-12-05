快訊／台股收盤上漲12.61點　台積電漲5元至1075

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（5日）開高走高，加權指數終場上漲12.61點，以23267.94點作收，漲幅0.05％，成交量3663.46億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲52.96點開出，指數開高走高，盤中最高達23387.17點，最低23225.31點，終場收在23267.94點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1075元，漲幅0.47％；鴻海（2317）下跌2元至199元；廣達（2382）維持平盤至294元；陽明（2609）下跌1.2元來到74.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.51元。
今天漲幅前5名個股為精誠（6214）上漲13元，漲幅10％；華經（2468）上漲2.15元，漲幅10％；力銘（3593）上漲0.8元，漲幅10％；邁達特（6112）上漲4.95元，漲幅9.99％；統新（6426）上漲9.7元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為虹冠電（3257）下跌7元，跌幅9.96％；鋐寶科技（6674）下跌2.55元，跌幅8.59％；光麗-KY（6431）下跌1.3元，跌幅7.81％；兆勁（2444）下跌1.4元，跌幅7.37％；興泰（1235）下跌9.5元，跌幅7.01％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|精誠（6214）
|143.0
|▲13.0
|▲10.0％
|華經（2468）
|23.65
|▲2.15
|▲10.0％
|力銘（3593）
|8.8
|▲0.8
|▲10.0％
|邁達特（6112）
|54.5
|▲4.95
|▲9.99％
|統新（6426）
|107.0
|▲9.7
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|虹冠電（3257）
|63.3
|▼7.0
|▼9.96％
|鋐寶科技（6674）
|27.15
|▼2.55
|▼8.59％
|光麗-KY（6431）
|15.35
|▼1.3
|▼7.81％
|兆勁（2444）
|17.6
|▼1.4
|▼7.37％
|興泰（1235）
|126.0
|▼9.5
|▼7.01％
資料來源：證交所
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