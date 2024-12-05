快訊／台股收盤上漲12.61點　台積電漲5元至1075

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（5日）開高走高，加權指數終場上漲12.61點，以23267.94點作收，漲幅0.05％，成交量3663.46億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲52.96點開出，指數開高走高，盤中最高達23387.17點，最低23225.31點，終場收在23267.94點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1075元，漲幅0.47％；鴻海（2317）下跌2元至199元；廣達（2382）維持平盤至294元；陽明（2609）下跌1.2元來到74.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.02元至9.51元。

今天漲幅前5名個股為精誠（6214）上漲13元，漲幅10％；華經（2468）上漲2.15元，漲幅10％；力銘（3593）上漲0.8元，漲幅10％；邁達特（6112）上漲4.95元，漲幅9.99％；統新（6426）上漲9.7元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為虹冠電（3257）下跌7元，跌幅9.96％；鋐寶科技（6674）下跌2.55元，跌幅8.59％；光麗-KY（6431）下跌1.3元，跌幅7.81％；兆勁（2444）下跌1.4元，跌幅7.37％；興泰（1235）下跌9.5元，跌幅7.01％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 精誠（6214） 143.0 ▲13.0 ▲10.0％ 華經（2468） 23.65 ▲2.15 ▲10.0％ 力銘（3593） 8.8 ▲0.8 ▲10.0％ 邁達特（6112） 54.5 ▲4.95 ▲9.99％ 統新（6426） 107.0 ▲9.7 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 虹冠電（3257） 63.3 ▼7.0 ▼9.96％ 鋐寶科技（6674） 27.15 ▼2.55 ▼8.59％ 光麗-KY（6431） 15.35 ▼1.3 ▼7.81％ 兆勁（2444） 17.6 ▼1.4 ▼7.37％ 興泰（1235） 126.0 ▼9.5 ▼7.01％

資料來源：證交所