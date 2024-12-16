ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

寵物生病半年醫療費花2年積蓄　寵物險該怎麼選？

▲▼國泰產險,寵物險,毛孩,生病,線上投保。（圖／業者提供）

▲當毛小孩生病或發生意外時，如何提供最好的醫療照護，並降低醫療費用對飼主生活的影響？此時投保「寵物險」成為許多人的首選。

圖、文／國泰產險提供

一名網友近日在知名網路論壇分享照顧罹癌貓咪的經歷，引發熱烈討論。他提到，在短短半年內，為貓咪治療就花費了近兩年的存款。這隻罹患淋巴癌的貓咪，光是檢查、化療和手術費用就高達20萬元。所幸他為貓咪投保了寵物險，分攤了一部分費用，讓他能為貓咪選擇最佳的醫療方案，既避免高額醫療費用造成生活負擔，也確保毛小孩能獲得完善的治療。

台灣少子化現象日益顯著，越來越多人將寵物貓狗視為自己的孩子。然而，毛小孩同樣會面臨生老病死，當他們生病或發生意外時，如何提供最好的醫療照護，並降低醫療費用對飼主生活的影響，也是許多飼主關注的課題，因此，投保「寵物險」成為許多人的首選。但該如何為毛小孩挑選適合的寵物險呢？以下就跟著國泰產險一起來認識寵物險

▲▼ 寵物生病半年醫療費花2年積蓄　寵物險該怎麼選？ 。（圖／業者）

看完寵物險簡介後，我們又該如何選擇適合自家毛孩的寵物險呢？國泰產險提出飼主投保時的四大重點：

1、寵物險從小保起、避免錯過黃金投保時間：市面上寵物險都有保險對象的限制，除了僅限於貓和狗兩種寵物，還有保險年齡的限制，以國泰產險基礎方案為例，寵物必須在8周至未滿6歲6個月間進行投保，最多可續保至14歲。而根據美國獸醫協會（AVMA）的研究指出，中小型犬貓7歲、大型犬5歲就屬熟齡，身體器官與生理機能已開始走下坡，同時，北美的流行病學也發現，醫院就診寵物的比例，7 歲以上貓犬就診比例高達 25-40%，因此建議黃金投保年齡應該在 5-6歲前，以免毛小孩出現老化疾病後才發現已來不及保險！

2、可自由選擇合法動物醫院：國泰產險表示，目前市面上的多數寵物險要求在指定的動物醫院看診，但如果毛小孩習慣的獸醫院不在指定名單內，或是突發意外、急性疾病，飼主還得跑到陌生的醫院就醫，可能延誤救治時間。國泰寵物險可自由選擇任何合法動物醫院，讓毛小孩就醫更方便安心。

3、找品牌信賴度高、申訴率較低的產險公司：挑選寵物險時，品牌的信賴度和售後服務至關重要。國泰產險是全台市占率第二大的產險公司，擁有超過30年的品牌歷史，是許多人買保險最信賴的選擇。同時，國泰產險也是目前四家寵物險業者中申訴率最低的產險公司，充分展現穩定的服務品質。此外，無論是官網介面操作還是商品資訊，國泰都提供清楚透明的內容，對保險新手非常友善。

4、線上投保更聰明：國泰產險指出，現在投保寵物險已經不用再填寫紙本保單，只需透過線上投保即可完成，過程簡單又快速。不需要額外進行體檢，只要提供寵物的晶片號碼，就能立即完成投保，核保流程輕鬆便利。以國泰產險為例，官網保障資訊清楚明瞭，服務非常完善，消費者可以依需求自由試算保費，找到最適合的投保方案，現在到國泰產險官網投保寵物險，還有機會抽萬元好禮，投保更划算！

毛小孩是家庭的重要成員，但養寵物的開銷並不小。除了日常的飲食費用外，隨著年齡增長，醫療費用也可能大幅增加。然而，毛小孩並沒有「全民健保」的保障，飼主除了從小為毛孩準備醫療基金外，也應儘早透過保險分擔未來可能的醫療支出。

國泰產險提醒，選擇寵物險時，除了關注保單內容外，是否能自由選擇就近或毛孩熟悉的動物醫院，以及保險公司的信譽和信賴度，都是重要的考量因素。最關鍵的是，寵物險通常有投保年齡的限制，建議要在毛孩健康狀況良好時儘早投保。現在線上投保不僅快速方便，還有折扣優惠，快為你家的毛孩選擇最適合的「寵物保險」吧！



 

關鍵字： 國泰產險寵物險毛孩生病線上投保

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

蘋菓西打回歸！大飲連拉2根漲停　股價寫6年來新高

蘋菓西打回歸！大飲連拉2根漲停　股價寫6年來新高

「蘋菓西打」母公司大飲（1213）經歷食安危機後強勢復出，透過賣地將欠款全數清償，相關產品也恢復上架，繼上周五股價漲停後，今（16）日再以漲停價14.3元開出鎖死，寫2018年7月以來新高。

2024-12-16 09:32
快訊／日圓「0.2147」刷3周最甜　10萬台幣多換3.4萬日圓

快訊／日圓「0.2147」刷3周最甜　10萬台幣多換3.4萬日圓

日圓甜甜價再現！受惠日本央行有望本周不升息影響，日圓走貶，台銀今（16）日上午日圓第一盤現鈔賣出價「0.2174」再刷3周最甜，10萬台幣可較9月高點多換3.4萬日圓。

2024-12-16 09:31
就安基金遭濫用　洪申翰強調：1個月內提出強化機制

就安基金遭濫用　洪申翰強調：1個月內提出強化機制

民眾黨團總召黃國昌今日召開記者會，持續揭露就安基金濫用情形，包括花錢養親綠媒體、喬遷記者會、作影片等等，怒批「大內宣、養綠媒、拍馬屁，太有錢了花錢不手軟」；對此，勞動部長洪申翰今（16）日強調，會在1個月內提出強化把關就安基金支用的具體機制，檢調已開始調查，勞動部絕不迴避，也希望不要因大家的質疑，變成一竿子否定整個就安基金的使用，還是有很多勞工非常需要就安基金。

2024-12-16 11:34
中美晶「預支特休」利空難消　盤中跌逾3%

中美晶「預支特休」利空難消　盤中跌逾3%

太陽能廠中美晶（5483）遭遇宜蘭廠停工、員工預支特休利空影響，今（16）日股價持續下挫，早盤來到143.5元，跌4.5元或3.04%。

2024-12-16 09:51
比特幣又升天！　大戶進場衝破10.6萬美元新高

比特幣又升天！　大戶進場衝破10.6萬美元新高

比特幣狂漲再度出現狂漲！受惠「鯨魚交易」大戶增加、微策略（MicroStrategy）今（16）日亞洲盤交易時段衝破10.6萬美元大關，再刷歷史新高。

2024-12-16 08:52
台塑四寶好苦！台化跌破3字頭　寫22年來新低

台塑四寶好苦！台化跌破3字頭　寫22年來新低

石化業景氣低迷，台塑四寶近期股價不斷下墜，其中台化（1326）今（16）日股價更是跌破3字頭，終場收29.9元，下跌1.8％或0.55元，寫下22年來新低；台塑化（6505）最低報36.65元，也創下掛牌以來新低。

2024-12-16 14:37
抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

上市高價股富世達（6805）受惠蘋果摺疊手機需求題材獲外資力捧，股價寫下1120元新高後利多鈍化連3日交出黑棒，今（16）日更出現帶量下殺、以跌停價900元作收的慘況。由於富世達單日跌100元，相當於抱一張賠逾10萬。

2024-12-16 14:08
快訊／台股收盤上漲19.42點　台積電漲20元至1085

快訊／台股收盤上漲19.42點　台積電漲20元至1085

台股今（16日）開高走高，加權指數終場上漲19.42點，以23039.9點作收，漲幅0.08％，成交量4087.83億元。

2024-12-16 13:35
趨勢科技公布2025資安預測報告　AI應用催生更多詐騙手法

趨勢科技公布2025資安預測報告　AI應用催生更多詐騙手法

資安大廠趨勢科技今日公布2025年資安年度預測報告，指出駭客將持續利用AI技術加速攻擊效率、擴大攻擊規模、產出更擬真的文字與影音內容進行AI詐騙，並尋找阻力最小、最容易取得的入侵途徑，如濫用合法工具、攻擊可公開存取的資料。此外，AI代理成為駭客覬覦的目標，AI系統漏洞可能將被用來誘騙AI執行有害或未經授權的動作甚至假冒身分，企業與個人皆需警戒任何AI可能帶來的資安風險。

2024-12-16 13:04
王世堅喊「薯條三兄弟」助炒房！金管會祭4措施防堵　3檔臉綠

王世堅喊「薯條三兄弟」助炒房！金管會祭4措施防堵　3檔臉綠

立委王世堅指出本國銀行透過租賃公司授信餘額高達3,892億元，當中八大行庫貸給融資租賃公司千億元，有相當比例又轉手借給建商，金管會擬祭出4道措施防堵，中租-KY（5871）盤中跌幅逾4%，創下113.5元波段低點，為2020年6月下旬以來新低，裕融（9941）、和潤企業（6592）分別挫低5%、2.5%。

2024-12-16 12:51

讀者迴響

熱門新聞

320萬人注意！16檔台股ETF本周除息　4檔季配高息款買氣佳

快訊／日圓「0.2147」刷3周最甜　10萬台幣多換3.4萬日圓

恐剩三流的人報考！高普考應屆畢業生「11年減86%」

比特幣又升天！　大戶進場衝破10.6萬美元新高

台積電熊本廠　3個月送1張機票！1年就拿永久居留

抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

氫能國家隊名單曝光！　台達電：未來5年從台灣供應全世界

ATM卡位百貨公司　台新銀簽定新光三越21台機器放置租約

台塑集團股低接「感覺不踏實」全賣　達人看價差嘆：不如ETF安心

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366