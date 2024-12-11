三陽董槓公會！遭抹黑三陽反對國產化　吳清源嗆：假借名字很可惡

▲三陽工業董事長吳清源用行動挺政府，擴大發展現代汽車國產化。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士透露，車輛公會有心人士總是熱心將現代（HYUNDAI）汽車的新聞分享給官員、記者，但內容都是「吳清源反對國產化政策」的負面內容，這讓三陽董事長吳清源氣急敗壞，他對友人說：「假借我的名字反對國家政策很可惡。」

其實，除了遭抹黑外，三陽退出車輛公會的導火線，早在7月30日的「國產化政策實施要點」會議上就埋下。當天經濟部產發署署長楊志清，邀請國瑞汽車、福特六和、中華汽車、裕隆、鴻華先進、三陽、台塑、台灣本田8大國內車廠與會，宣布2天後上路的國產化政策名單中，有中華、福特六和與三陽3家業者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這讓吳清源很震驚，三陽旗下南陽實業經銷的韓國現代汽車CUSTIN竟被列入名單，他不解地說：「上半年產發署派學者專家查廠，他們看過進口單據，確認三陽使用美元從韓國的現代母廠下單，也沒點名我們要改善，因此繼續進口。」但突如其來的禁令，使得700台車的零件全部扣在海關，殺得吳清源措手不及。

另2家名單上的中華和福特六和卻早就有備而來，車界人士說，中華把楊梅廠拿來做MG的生產基地，福特六和選定中壢廠國產化，「中華、福特六和因涉及從中國進口，早被預告要國產化，所以他們調整好產線；但韓國現代汽車卻毫無預警被列在名單裡，一查才知道是有人檢舉。」

知情人士透露，檢舉人的矛頭指向身兼公會理事長的中華車總經理陳昭文。對此，本刊求證是否檢舉現代汽車，車輛公會表示理事長不予回應。

更多鏡週刊報導

【封面故事】【專訪】不滿遭檢舉抹黑、怒退車輛公會 吳清源：現代車自製率明年達標

【三陽老董槓公會2】現代CUSTIN國產新制中招 吳清源帶記者直擊國產化成果

【三陽老董槓公會3】三陽退團掀壓力鍋 產發署、公會回應了