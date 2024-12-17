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台中港擱淺油輪開始抽取重油　P&I與船體險承保公司都未出面

▲大漢海事工程公司與台灣團隊已開始抽取重油。（圖／台中港務分公司）

▲大漢海事工程公司與台灣團隊今日傍晚開始抽取重油。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

巴拿馬籍油輪「液態寶石」輪本（12）月7日因流錨擱淺在台中港南防沙堤案，台中港務分公司今(17)晚發布訊息指出，船東所委託大漢海事工程公司表示今早確認該船左舷重油艙已無重油殘料，持續進行右舷重油艙確認作業，港務公司協助聯繫找來台灣最強潛水伕與工作團隊，突破種種困難，於今下午17時15分完成接管，開始抽取重油，因重油太濃稠，估計明日加熱後加速抽取。

港務公司指出，船隻自本月7日擱淺後，不但其投保的船東互保協會(P&I)未出面，承保船體險的保險公司有未出面，船隻是要棄船還是要拖救也不知道，而該船是2015年建造的船舶，船齡僅9年，如果損害不嚴重，承保的公司應該選擇拖救，如果決定做全損處力，需要賠償的金額估計會很高。

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保賠業者則指出，P&I主要負責處理汙染問題與船隻殘骸處理，船體險是屬於一般保險公司，船隻要救還是要報全損，承保的公司都會請驗船協會專業人員到場勘查，再做決定，而保險公司都未出面，狀況很不尋常。不過也有保賠業者指出，只要保險公司願意出錢，不出面也是可以的。

台中港務分公司指出，船上已輕沒有輕油，因油艙底部重油黏稠度非常高，初始抽油速度較為緩慢，明日上午6時就會是乾潮，將改從重油艙上方人孔蓋抽取油水，輔以大型電湯匙加熱器，期能加速抽油效率。

另海保署命船舶所有人於未完成抽油作業前，應持續做好相關污染防治措施，如於稽查時發現有未依規定辦理，即依海污法法裁處。

關鍵字： 台中港擱淺油輪開始抽取重油　P&I與船體險承保公司都未出面

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