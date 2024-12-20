台股收盤大跌422點、周線下跌510點　台積電下挫35元

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（20日）開低走低，加權指數終場大跌422.0點，以22510.25點作收，跌幅1.84％，成交量4675.49億元，，周線下挫510點。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌133.86點開出，指數開低走低，盤中最高達22845.59點，最低22510.25點，終場收在22510.25點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1035元，跌幅3.27％；鴻海（2317）維持平盤至181元；廣達（2382）上漲3元至277.5元；陽明（2609）上漲1.5元來到79.7元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.31元。
今天漲幅前5名個股為和椿（6215）上漲7.6元，漲幅9.99％；昆盈（2365）上漲4.2元，漲幅9.93％；台端（3432）上漲1.55元，漲幅9.84％；友勁（6142）上漲1.15元，漲幅9.83％；冠西電（2466）上漲4.5元，漲幅9.83％。
跌幅前5名個股則為波力-KY（8467）下跌34.5元，跌幅9.99％；興泰（1235）下跌10.2元，跌幅9.95％；中福（1435）下跌3.5元，跌幅9.9％；福懋油（1225）下跌5.5元，跌幅9.84％；泰金寶-DR（9105）下跌0.63元，跌幅7.05％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|和椿（6215）
|83.7
|▲7.6
|▲9.99％
|昆盈（2365）
|46.5
|▲4.2
|▲9.93％
|台端（3432）
|17.3
|▲1.55
|▲9.84％
|友勁（6142）
|12.85
|▲1.15
|▲9.83％
|冠西電（2466）
|50.3
|▲4.5
|▲9.83％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|波力-KY（8467）
|311.0
|▼34.5
|▼9.99％
|興泰（1235）
|92.3
|▼10.2
|▼9.95％
|中福（1435）
|31.85
|▼3.5
|▼9.9％
|福懋油（1225）
|50.4
|▼5.5
|▼9.84％
|泰金寶-DR（9105）
|8.3
|▼0.63
|▼7.05％
資料來源：證交所
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