台股收盤大跌422點、周線下跌510點　台積電下挫35元

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（20日）開低走低，加權指數終場大跌422.0點，以22510.25點作收，跌幅1.84％，成交量4675.49億元，，周線下挫510點。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大跌133.86點開出，指數開低走低，盤中最高達22845.59點，最低22510.25點，終場收在22510.25點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1035元，跌幅3.27％；鴻海（2317）維持平盤至181元；廣達（2382）上漲3元至277.5元；陽明（2609）上漲1.5元來到79.7元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.31元。

今天漲幅前5名個股為和椿（6215）上漲7.6元，漲幅9.99％；昆盈（2365）上漲4.2元，漲幅9.93％；台端（3432）上漲1.55元，漲幅9.84％；友勁（6142）上漲1.15元，漲幅9.83％；冠西電（2466）上漲4.5元，漲幅9.83％。

跌幅前5名個股則為波力-KY（8467）下跌34.5元，跌幅9.99％；興泰（1235）下跌10.2元，跌幅9.95％；中福（1435）下跌3.5元，跌幅9.9％；福懋油（1225）下跌5.5元，跌幅9.84％；泰金寶-DR（9105）下跌0.63元，跌幅7.05％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 和椿（6215） 83.7 ▲7.6 ▲9.99％ 昆盈（2365） 46.5 ▲4.2 ▲9.93％ 台端（3432） 17.3 ▲1.55 ▲9.84％ 友勁（6142） 12.85 ▲1.15 ▲9.83％ 冠西電（2466） 50.3 ▲4.5 ▲9.83％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 波力-KY（8467） 311.0 ▼34.5 ▼9.99％ 興泰（1235） 92.3 ▼10.2 ▼9.95％ 中福（1435） 31.85 ▼3.5 ▼9.9％ 福懋油（1225） 50.4 ▼5.5 ▼9.84％ 泰金寶-DR（9105） 8.3 ▼0.63 ▼7.05％

資料來源：證交所