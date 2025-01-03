洗頭小弟變董座　all in拚出上億身家

▲髮型設計師出身的朗貳創辦人李念擇，創業敢大膽All in，搭上自媒體時代，更順勢快速展店，在業界打響知名度。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

朗貳（Round2 Hair Salon）是台灣美髮業界新竄起的黑馬，成軍短短5年多，已開出31家店，最遠還開到澳洲墨爾本。令人驚訝的是，創辦人李念擇才37歲，沒有富爸爸也無金主，是從髮廊掃地做起。

隔代教養長大的李念擇，17歲就到髮廊當學徒，經歷過洗一顆頭只賺20元的年代，雖深感不公平，仍一心想靠一技之長翻轉自己。他26歲時曾貸款與另3位設計師合夥開店，後因理念不同而退出。2019年李念擇再創業，他捨得讓利，吸引大量設計師加入，順勢快速展店，從只有6個員工到目前已有750人，2023年營收破億元。李念擇的創業理念是大膽梭哈，而他能成功，也與他的個人魅力有關。

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「只要有在認真經營髮廊的應該都知道我！」朗貳（Round2）創辦人李念擇（英文名：Seven）一身潮服，在高雄起家店邊等客人邊說。他創立朗貳短短5年多，就開出31家店，全部獨資，40歲不到的他，已是台灣美髮業界的一號人物，甚至連知名美髮集團都向他請益。

▲李念擇（右）除了幫自己旗下同仁上課，也經常受廠商之邀教學。

重視培訓 IG攬生意

「我們最重要就是教育跟行銷。再爛的設計師，譬如1個月只做2萬多元業績的那種來，我們就是一直教你，把你教到可以1個月最少做到2、30萬元為止。」朗貳與設計師業績五五抽，是業界少有，優渥的薪資也是朗貳能留住人才的原因。

李念擇不怕別家學，直接明講每月固定2次教育訓練，每半年再請日本、韓國名師來教。除了剪染燙技術，也教經營自媒體，現在公司甚至有部門專替設計師操刀IG內容。「我告訴他們，若想活下去，就要懂得經營IG。」旗下每位髮型設計師的個人IG上，都有大量作品提供參考，法式慵懶捲、妙麗捲、還有今年最夯的層次捲，各個角度都拍得清清楚楚。「時代不同了，以前知名髮廊要靠大明星加持、店裡要放滿髮型雜誌，現在客人來，只看IG、小紅書。」李念擇說，朗貳能成功，除了技術，就是搭上了素人網紅興起的時代。

▲32歲以前的李念擇不存錢，寧願投資自己，拚命進修、參加比賽。

「貴得剛剛好！是我的訂價策略。」這完全出自李念擇自己的消費體驗，「譬如我想度假，去住宿1晚1萬多元的覺得有點貴，住3千元的又覺得太便宜，我會選6千元的等級。」在朗貳剪燙加護髮，大概就是這個價位。

因為是他的第2次創業，所以英文取名Round2。「我第一次創業是跟別人合夥，但什麼想法都要大家都同意才能去執行，實在太麻煩了。我從小就沒有跟別人商量的習慣，所以這次完全獨資，我想做什麼就做什麼。」

勤奮苦學 習藝熬出頭

李念擇是高雄人，從小沒跟父母住過，而是與哥哥、阿嬤一起生活，哥哥又早早就去當職業軍人，幾乎不在家。「家裡可以說是相當窮，還有一個姑姑也同住，她常會帶流浪狗回來養，家裡堆很多回收物、廚餘，居住環境很差…」李念擇回憶，他從小最怕同學說要到他家玩，「覺得很丟臉。我都去同學家，很羨慕別人家吃完飯有媽媽切水果。」因為住得差，他便更在意要打理好外型，「高中就會省吃儉用，存錢去剪600元的頭髮。」也因急於賺錢，高中沒畢業就去髮廊當學徒。

「一進去就先從掃地開始，連碰到頭的機會都沒有。半年後開始可以洗頭，洗一顆頭只賺20元。」回憶學徒往事，李念擇說，他覺得最辛苦的是每天心情都很差，「因為薪資上太不公平！那個年代連設計師都被抽很高，我們助理更慘，每個月常常只領到3千多元。」李念擇雖然覺得不公平，但一心希望能學會技術翻轉人生，也只能熬下去。

20歲時，他到另外一家髮廊當上設計師，規定自己每天至少做3個客人，「我看店裡前輩每天都在休息室追劇等客人上門，我就告訴自己絕對不能像他們一樣。」他和店長說，他要主動出擊去外面拉客，「我走進服飾店，找到一個漂亮的銷售員，很誠懇地希望她下班後能到店裡，我免費幫她弄頭髮。」李念擇說，只要有一個人問她頭髮是在哪弄的，他就多一個機會。

▲高雄明華店上下2層，花千萬元裝潢，李念擇說自己開的不只是髮廊，是用品牌概念經營。

獨資創業 速拓展分店

慢慢地，他也懂得這行的門道。「做久了就可以算出幾個座位能賺錢，幾個座位能容納多少個設計師。」李念擇也有了創業開店的打算，「我一直想要開一家不壓榨員工的髮廊。」26歲貸款與另外3名設計師合夥開店，「其實沒多久就賺錢了，我買了間舊公寓，然後想再趕快展店，但其他合夥人就覺得穩穩賺就好。」

▲李念擇剛升上設計師時行頭就不輸人，使用的剪刀要價不菲，右邊那把要8萬元。

期間李念擇還把開店存到的100萬元，全部用在出國進修。「我去倫敦上沙宣的課，去了1個月，把積蓄都花光了。」但李念擇認為，只要有本事，他不怕從零開始，賺到錢也很敢All in。「我都跟人家說32歲前不要存錢，不論投資自己或出國開眼界，甚至出去唱歌、喝酒都值得，你怎麼知道會不會認識一個厲害的人，帶給你一個厲害的機會？」

傾向膽大布局的李念擇，與人合夥4年後，最終因大家理念不同，決定退出，「我要開自己能完全掌握的店。」2019年他拿公寓增貸加信貸，湊了3百多萬元再次創業，「我不想讓以前的合夥人覺得我會搶他們客人，就選擇到另一區去開店。」

▲李念擇（中）從髮廊基層做起，深知過去制度不合理，一心打造不壓榨員工的工作環境，平常與同仁相處也毫無架子。

高雄昌盛店是他的起家店，開店時只有6名員工，沒想到一開始生意就很好，「再加上我們設計師是不用打卡的，我也讓他們縮短工時，下午5點半左右就可以不接客人了。」合理的工作環境吸引許多年輕設計師私訊他想加入，「我就去隔壁巷子看了一下，馬上又租了一家店…」

快速展店，本來就是李念擇的目標。他想在全台大量開出20個座位數規模的店；重點區域則能開40個座位的店兼當教育中心，「到處都看得到朗貳，就會讓消費者有記憶點及信任感，就像星巴克也是全台到處都有，要喝咖啡就會想到星巴克，我也想讓朗貳變成換髮型時的第一選擇。」

經營品牌 行銷不手軟

李念擇2021年走出高雄，在台中開出第一間跨區分店，卻有點失策，「一來是還在疫情，再來是店租太貴，而且應徵來的設計師我全都收了，但他們當時技術還不夠到位。」他租了25萬元的百坪店面，有12個髮型師，但業績只有90萬元。李念擇說：「我們這行賺錢是可以量化的，通常店租乘以10，就是應該有的營業額。」業績落差太大，他沒有設停損點收店，反而更積極替台中店的設計師做教育訓練，花了11個月時間，最終讓這間店轉虧為盈，做出超標業績。

▲雖然已晉升大老闆，李念擇（右）仍經常在第一線幫客人服務，也會親自調染髮劑。

「大概從2022年我在台北一連開出幾家店後吧，我覺得自己應該算是個咖了！」李念擇說，他開的不只是髮廊，而是用品牌角度在經營。「我敢花很多錢做行銷活動，譬如去年花300萬元辦春酒，我看到的是在場網紅、設計師、合作廠商拍照打卡分享擴散出去的效益。」他也經常辦音樂祭、電音趴讓員工同樂。

李念擇從不諱言自己一直以來的動力就是想脫貧，「我記得自己剛升設計師、還未創業時，每次經過高雄美術館豪宅區，就感嘆原來有人可以住得這麼好，當時我就發誓，總有一天也要住在這。」拎著最新款的LV包包，穿著要價不菲的潮牌，李念擇如今也已住進美術館豪宅。即使身分已經不同，他仍然一有空就在第一線幫人剪燙染，「我覺得我們這行，真的只要稍微努力，就可以賺到錢…」李念擇的教育訓練時刻都在線。



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