快訊／台積電漲5元至1125　台股開盤上漲55點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（20日）以23203.47點開出，指數上漲55.39點，漲幅0.24％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1125元，漲幅0.45％；鴻海（2317）上漲1元至174.5元；廣達（2382）下跌0.5元至260元；陽明（2609）下跌0.4元來到68.4元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.19元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲334.7點或0.78％，收在43487.83點；標準普爾500指數上漲59.32點或1.0％，收5996.66點；那斯達克指數上漲291.91點或1.51％，收在19630.2點；費城半導體指數上漲146.78點或2.84％，收5309.74點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43487.83 ▲334.7 ▲0.78% S&P500 5996.66 ▲59.32 ▲1.0% NASDAQ 19630.2 ▲291.91 ▲1.51% 費城半導體指數 5309.74 ▲146.78 ▲2.84%

資料來源：證交所