快訊／台積電漲5元至1125　台股開盤上漲55點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（20日）以23203.47點開出，指數上漲55.39點，漲幅0.24％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1125元，漲幅0.45％；鴻海（2317）上漲1元至174.5元；廣達（2382）下跌0.5元至260元；陽明（2609）下跌0.4元來到68.4元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.19元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲334.7點或0.78％，收在43487.83點；標準普爾500指數上漲59.32點或1.0％，收5996.66點；那斯達克指數上漲291.91點或1.51％，收在19630.2點；費城半導體指數上漲146.78點或2.84％，收5309.74點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43487.83
|▲334.7
|▲0.78%
|S&P500
|5996.66
|▲59.32
|▲1.0%
|NASDAQ
|19630.2
|▲291.91
|▲1.51%
|費城半導體指數
|5309.74
|▲146.78
|▲2.84%
資料來源：證交所
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