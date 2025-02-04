快訊／台股收盤上漲99.25點　台積電漲25元至1095

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（4日）開高走高，加權指數終場上漲99.25點，以22793.96點作收，漲幅0.44％，成交量4089.9億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲141.56點開出，指數開高走高，盤中最高達22934.31點，最低22720.62點，終場收在22793.96點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1095元，漲幅2.34％；鴻海（2317）下跌0.5元至165元；廣達（2382）下跌8元至235元；陽明（2609）下跌1.6元來到64.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.18元。
今天漲幅前5名個股為世芯-KY（3661）上漲295元，漲幅10％；華經（2468）上漲2.6元，漲幅9.94％；佳龍（9955）上漲2.95元，漲幅9.93％；揚智（3041）上漲3.15元，漲幅9.91％；邁達特（6112）上漲6.1元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為健策（3653）下跌125元，跌幅10％；達興材料（5234）下跌21.5元，跌幅9.98％；宏達電（2498）下跌5.3元，跌幅9.94％；致茂（2360）下跌34元，跌幅9.94％；力積電（6770）下跌2.05元，跌幅9.9％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|世芯-KY（3661）
|3245.0
|▲295.0
|▲10.0％
|華經（2468）
|28.75
|▲2.6
|▲9.94％
|佳龍（9955）
|32.65
|▲2.95
|▲9.93％
|揚智（3041）
|34.95
|▲3.15
|▲9.91％
|邁達特（6112）
|67.7
|▲6.1
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|健策（3653）
|1125.0
|▼125.0
|▼10.0％
|達興材料（5234）
|194.0
|▼21.5
|▼9.98％
|宏達電（2498）
|48.0
|▼5.3
|▼9.94％
|致茂（2360）
|308.0
|▼34.0
|▼9.94％
|力積電（6770）
|18.65
|▼2.05
|▼9.9％
資料來源：證交所
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