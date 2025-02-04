快訊／台股收盤上漲99.25點　台積電漲25元至1095

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（4日）開高走高，加權指數終場上漲99.25點，以22793.96點作收，漲幅0.44％，成交量4089.9億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲141.56點開出，指數開高走高，盤中最高達22934.31點，最低22720.62點，終場收在22793.96點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1095元，漲幅2.34％；鴻海（2317）下跌0.5元至165元；廣達（2382）下跌8元至235元；陽明（2609）下跌1.6元來到64.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.18元。

今天漲幅前5名個股為世芯-KY（3661）上漲295元，漲幅10％；華經（2468）上漲2.6元，漲幅9.94％；佳龍（9955）上漲2.95元，漲幅9.93％；揚智（3041）上漲3.15元，漲幅9.91％；邁達特（6112）上漲6.1元，漲幅9.9％。

跌幅前5名個股則為健策（3653）下跌125元，跌幅10％；達興材料（5234）下跌21.5元，跌幅9.98％；宏達電（2498）下跌5.3元，跌幅9.94％；致茂（2360）下跌34元，跌幅9.94％；力積電（6770）下跌2.05元，跌幅9.9％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 世芯-KY（3661） 3245.0 ▲295.0 ▲10.0％ 華經（2468） 28.75 ▲2.6 ▲9.94％ 佳龍（9955） 32.65 ▲2.95 ▲9.93％ 揚智（3041） 34.95 ▲3.15 ▲9.91％ 邁達特（6112） 67.7 ▲6.1 ▲9.9％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 健策（3653） 1125.0 ▼125.0 ▼10.0％ 達興材料（5234） 194.0 ▼21.5 ▼9.98％ 宏達電（2498） 48.0 ▼5.3 ▼9.94％ 致茂（2360） 308.0 ▼34.0 ▼9.94％ 力積電（6770） 18.65 ▼2.05 ▼9.9％

資料來源：證交所