台積電漲15元至1110　台股勁揚逾300點攻上2萬3

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（5日）以22916.38點開出，指數大漲122.42點，漲幅0.54％。隨後漲幅擴大，指數勁揚逾300點，攻克23000點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1110元，漲幅1.37％；鴻海（2317）上漲2元至167元；廣達（2382）上漲0.5元至235.5元；陽明（2609）上漲0.9元來到65.4元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.23元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲134.13點或0.3％，收在44556.04點；標準普爾500指數上漲43.31點或0.72％，收6037.88點；那斯達克指數上漲262.06點或1.35％，收在19654.02點；費城半導體指數上漲51.78點或1.05％，收4976.59點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44556.04
|▲134.13
|▲0.3%
|S&P500
|6037.88
|▲43.31
|▲0.72%
|NASDAQ
|19654.02
|▲262.06
|▲1.35%
|費城半導體指數
|4976.59
|▲51.78
|▲1.05%
資料來源：證交所
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