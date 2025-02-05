台積電漲15元至1110　台股勁揚逾300點攻上2萬3

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（5日）以22916.38點開出，指數大漲122.42點，漲幅0.54％。隨後漲幅擴大，指數勁揚逾300點，攻克23000點整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1110元，漲幅1.37％；鴻海（2317）上漲2元至167元；廣達（2382）上漲0.5元至235.5元；陽明（2609）上漲0.9元來到65.4元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.23元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲134.13點或0.3％，收在44556.04點；標準普爾500指數上漲43.31點或0.72％，收6037.88點；那斯達克指數上漲262.06點或1.35％，收在19654.02點；費城半導體指數上漲51.78點或1.05％，收4976.59點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44556.04 ▲134.13 ▲0.3% S&P500 6037.88 ▲43.31 ▲0.72% NASDAQ 19654.02 ▲262.06 ▲1.35% 費城半導體指數 4976.59 ▲51.78 ▲1.05%

資料來源：證交所