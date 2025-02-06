快訊／台股收盤大漲155.02點　台積電漲5元至1115

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（6日）開高走高，加權指數終場大漲155.02點，以23316.6點作收，漲幅0.67％，成交量3316.27億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲64.92點開出，指數開高走高，盤中最高達23348.42點，最低23216.65點，終場收在23316.6點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1115元，漲幅0.45％；鴻海（2317）上漲2元至173元；廣達（2382）上漲2.5元至242.5元；陽明（2609）下跌0.7元來到67元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.3元。

今天漲幅前5名個股為台郡（6269）上漲6.4元，漲幅10％；華安（6657）上漲5.3元，漲幅10％；澤米（6742）上漲6.7元，漲幅9.93％；騰輝電子-KY（6672）上漲7.7元，漲幅9.92％；沛爾生醫-創（6949）上漲8.8元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為瑞昱（2379）下跌27元，跌幅4.77％；國化（1713）下跌1.9元，跌幅3.55％；來頡（6799）下跌4元，跌幅3.39％；AES-KY（6781）下跌35元，跌幅3.3％；正瀚-創（6534）下跌2.7元，跌幅3.21％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台郡（6269） 70.4 ▲6.4 ▲10.0％ 華安（6657） 58.3 ▲5.3 ▲10.0％ 澤米（6742） 74.2 ▲6.7 ▲9.93％ 騰輝電子-KY（6672） 85.3 ▲7.7 ▲9.92％ 沛爾生醫-創（6949） 97.6 ▲8.8 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 瑞昱（2379） 539.0 ▼27.0 ▼4.77％ 國化（1713） 51.6 ▼1.9 ▼3.55％ 來頡（6799） 114.0 ▼4.0 ▼3.39％ AES-KY（6781） 1025.0 ▼35.0 ▼3.3％ 正瀚-創（6534） 81.4 ▼2.7 ▼3.21％

資料來源：證交所