快訊／台股收盤大漲155.02點　台積電漲5元至1115

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（6日）開高走高，加權指數終場大漲155.02點，以23316.6點作收，漲幅0.67％，成交量3316.27億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲64.92點開出，指數開高走高，盤中最高達23348.42點，最低23216.65點，終場收在23316.6點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1115元，漲幅0.45％；鴻海（2317）上漲2元至173元；廣達（2382）上漲2.5元至242.5元；陽明（2609）下跌0.7元來到67元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.3元。
今天漲幅前5名個股為台郡（6269）上漲6.4元，漲幅10％；華安（6657）上漲5.3元，漲幅10％；澤米（6742）上漲6.7元，漲幅9.93％；騰輝電子-KY（6672）上漲7.7元，漲幅9.92％；沛爾生醫-創（6949）上漲8.8元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為瑞昱（2379）下跌27元，跌幅4.77％；國化（1713）下跌1.9元，跌幅3.55％；來頡（6799）下跌4元，跌幅3.39％；AES-KY（6781）下跌35元，跌幅3.3％；正瀚-創（6534）下跌2.7元，跌幅3.21％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台郡（6269）
|70.4
|▲6.4
|▲10.0％
|華安（6657）
|58.3
|▲5.3
|▲10.0％
|澤米（6742）
|74.2
|▲6.7
|▲9.93％
|騰輝電子-KY（6672）
|85.3
|▲7.7
|▲9.92％
|沛爾生醫-創（6949）
|97.6
|▲8.8
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|瑞昱（2379）
|539.0
|▼27.0
|▼4.77％
|國化（1713）
|51.6
|▼1.9
|▼3.55％
|來頡（6799）
|114.0
|▼4.0
|▼3.39％
|AES-KY（6781）
|1025.0
|▼35.0
|▼3.3％
|正瀚-創（6534）
|81.4
|▼2.7
|▼3.21％
資料來源：證交所
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