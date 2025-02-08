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DeepSeek梁文鋒的開掛人生　只用應屆生「超狂起薪」被封顛覆AI之神

記者蘇晟彥／綜合報導

DeepSeek（深度求索）在日前殺出一片血路，問世不到幾天就引起全球震撼，更在首日撼動輝達（NVIDIA）股價，對此，創辦人「梁文峰」身分也被起底，從17歲高考狀元就一路開掛，靠著一路累積的實力，透過對沖基金High-Flyer的資本創辦DeepSeek，最終在一遍AGI市場殺出血路，成為OPEN AI、Google都懼怕的「後生小輩」

▼梁文峰從高考狀元後一路開掛，靠著精準的眼光跟投資，2025年創立的DeepSeek成為人人討論的新話題。（圖／CCTV）

▲▼DeepSeek創辦人梁文鋒是李強座上賓！上周在國務院座談會「第四位發言」。（圖／翻攝CCTV）

根據DeepSeek科普自家老闆資料，梁文峰，1985年出生於廣東省湛江市的五線城市，父親是小學教師。他在17歲時考入浙江大學的電子資訊工程系，主攻人工智慧方向，展現了對科技的濃厚興趣。

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教育與早期職業生涯
 在大學期間，梁文峰對金融產生了濃厚興趣，並希望將人工智慧技術應用於金融市場，以實現量化投資。這種跨領域的興趣為他後來的職業生涯奠定了基礎。2013年，他創立了投資公司Jacobi，利用AI演算法進行股票挑選，並取得了一定的市場成功。2015年，他與兩名浙江大學同學共同創立了量化對沖基金High-Flyer，專注於利用數學和人工智慧進行量化投資。截至2019年，High-Flyer管理的資產規模已超過100億美元。

人工智慧領域的突破
 梁文峰在金融領域的成功並未讓他止步。 2020年，他投資超過1億元人民幣，研發了螢火一號AI超級計算機，其算力可匹敵4萬台個人電腦。 2021年，他又投入10億元人民幣，成功研發出螢火二號超級計算機，搭載了1萬張英偉達A100顯卡，進一步提升了公司的技術實力。

2023年5月，梁文峰創立了DeepSeek，作為High-Flyer的一個分支，專注於人工智慧研究。 DeepSeek迅速在AI領域嶄露頭角，其研發的V3模型和R1模型在數學、程式碼和推理任務上的表現媲美美國頂尖AI產品，同時以更低的計算成本實現了高性能，震驚了全球科技界。

▲▼中國新創公司DeepSeek開發出的低成本、高效能AI大模型。（圖／路透）

此外，DeepSeek創始人梁文鋒在接受媒體採訪時曾表示，「我們並沒有什麼高深莫測的奇才，都是一些Top高校的應屆畢業生，沒畢業的博四、博五實習生，還有一些畢業才幾年的年輕人。」據了解，DeepSeek在求職平台上共發出52個招聘職缺，包括深度學習研究員、核心系統研發工程師及資深UI設計師等，需求是在校或應屆的碩士生。也就是說，按照最高月薪8萬元計算，應屆畢業生一進入DeepSeek公司，年薪就可達到112萬元人民幣（約505萬元新台幣）。

也因為梁文鋒超狂的開掛人生以及經歷，今年春節期間，其家鄉廣東省米歷嶺村在春節期間也成為旅遊熱點，被稱作「梁文鋒效應」。

關鍵字： Deepseek梁文鋒深度求索

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