快訊／台股收盤大漲161.67點　台積電漲10元至1125

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（7日）開低走高，加權指數終場大漲161.67點，以23478.27點作收，漲幅0.69％，成交量3517.2億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌26.63點開出，指數開低走高，盤中最高達23478.27點，最低23254.17點，終場收在23478.27點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1125元，漲幅0.9％；鴻海（2317）上漲5元至178元；聯發科（2454）維持平盤至1525元；廣達（2382）上漲9.5元來到252元；長榮（2603）上漲1元至206元。

今天漲幅前5名個股為翔耀（2438）上漲2.6元，漲幅10％；鈺寶-創（3150）上漲3.15元，漲幅9.94％；新天地（8940）上漲2.35元，漲幅9.94％；凌群（2453）上漲6.4元，漲幅9.89％；華經（2468）上漲3元，漲幅9.88％。

跌幅前5名個股則為為升（2231）下跌5.2元，跌幅5.07％；宏達電（2498）下跌1.95元，跌幅3.96％；力積電（6770）下跌0.7元，跌幅3.83％；欣巴巴（9906）下跌3.5元，跌幅3.3％；科妍（1786）下跌4元，跌幅3.23％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 翔耀（2438） 28.6 ▲2.6 ▲10.0％ 鈺寶-創（3150） 34.85 ▲3.15 ▲9.94％ 新天地（8940） 26.0 ▲2.35 ▲9.94％ 凌群（2453） 71.1 ▲6.4 ▲9.89％ 華經（2468） 33.35 ▲3.0 ▲9.88％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 為升（2231） 97.3 ▼5.2 ▼5.07％ 宏達電（2498） 47.25 ▼1.95 ▼3.96％ 力積電（6770） 17.6 ▼0.7 ▼3.83％ 欣巴巴（9906） 102.5 ▼3.5 ▼3.3％ 科妍（1786） 120.0 ▼4.0 ▼3.23％

資料來源：證交所