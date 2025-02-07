快訊／台股收盤大漲161.67點　台積電漲10元至1125

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（7日）開低走高，加權指數終場大漲161.67點，以23478.27點作收，漲幅0.69％，成交量3517.2億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌26.63點開出，指數開低走高，盤中最高達23478.27點，最低23254.17點，終場收在23478.27點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1125元，漲幅0.9％；鴻海（2317）上漲5元至178元；聯發科（2454）維持平盤至1525元；廣達（2382）上漲9.5元來到252元；長榮（2603）上漲1元至206元。
今天漲幅前5名個股為翔耀（2438）上漲2.6元，漲幅10％；鈺寶-創（3150）上漲3.15元，漲幅9.94％；新天地（8940）上漲2.35元，漲幅9.94％；凌群（2453）上漲6.4元，漲幅9.89％；華經（2468）上漲3元，漲幅9.88％。
跌幅前5名個股則為為升（2231）下跌5.2元，跌幅5.07％；宏達電（2498）下跌1.95元，跌幅3.96％；力積電（6770）下跌0.7元，跌幅3.83％；欣巴巴（9906）下跌3.5元，跌幅3.3％；科妍（1786）下跌4元，跌幅3.23％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|翔耀（2438）
|28.6
|▲2.6
|▲10.0％
|鈺寶-創（3150）
|34.85
|▲3.15
|▲9.94％
|新天地（8940）
|26.0
|▲2.35
|▲9.94％
|凌群（2453）
|71.1
|▲6.4
|▲9.89％
|華經（2468）
|33.35
|▲3.0
|▲9.88％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|為升（2231）
|97.3
|▼5.2
|▼5.07％
|宏達電（2498）
|47.25
|▼1.95
|▼3.96％
|力積電（6770）
|17.6
|▼0.7
|▼3.83％
|欣巴巴（9906）
|102.5
|▼3.5
|▼3.3％
|科妍（1786）
|120.0
|▼4.0
|▼3.23％
資料來源：證交所
讀者迴響