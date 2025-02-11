快訊／台積電漲5元至1110　台股漲近200點站上23400

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以23321.92點開出，指數上漲69.78點，漲幅0.3％，隨後漲近200點，站上23400點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1110元，漲幅0.45％；鴻海（2317）上漲4元至178元；聯發科（2454）上漲10元至1490元；廣達（2382）上漲5元來到257元；長榮（2603）上漲2.5元至209.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲167.01點或0.38％，收在44470.41點；標準普爾500指數上漲40.45點或0.67％，收6066.44點；那斯達克指數上漲190.87點或0.98％，收在19714.27點；費城半導體指數上漲73.33點或1.46％，收5082.67點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44470.41 ▲167.01 ▲0.38% S&P500 6066.44 ▲40.45 ▲0.67% NASDAQ 19714.27 ▲190.87 ▲0.98% 費城半導體指數 5082.67 ▲73.33 ▲1.46%

資料來源：證交所