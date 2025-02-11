快訊／台股收盤大漲131.91點　台積電漲5元至1110

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲131.91點，以23384.05點作收，漲幅0.57％，成交量3466.36億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲69.78點開出，指數開高走高，盤中最高達23485.51點，最低23289.76點，終場收在23384.05點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1110元，漲幅0.45％；鴻海（2317）上漲5元至179元；聯發科（2454）上漲30元至1510元；廣達（2382）上漲6元來到258元；長榮（2603）上漲5.5元至212.5元。
今天漲幅前5名個股為華經（2468）上漲3.4元，漲幅10％；光隆精密-KY（4581）上漲5.2元，漲幅9.98％；大將（1453）上漲1.55元，漲幅9.97％；錩泰（1541）上漲2.65元，漲幅9.96％；喬福（1540）上漲3.15元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為新建（2516）下跌1.9元，跌幅8.6％；漢平（2488）下跌4元，跌幅6.78％；普安（2495）下跌2.15元，跌幅6.73％；虹光（2380）下跌0.3元，跌幅6.15％；展宇（1776）下跌1.25元，跌幅6.13％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華經（2468）
|37.4
|▲3.4
|▲10.0％
|光隆精密-KY（4581）
|57.3
|▲5.2
|▲9.98％
|大將（1453）
|17.1
|▲1.55
|▲9.97％
|錩泰（1541）
|29.25
|▲2.65
|▲9.96％
|喬福（1540）
|34.8
|▲3.15
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|新建（2516）
|20.2
|▼1.9
|▼8.6％
|漢平（2488）
|55.0
|▼4.0
|▼6.78％
|普安（2495）
|29.8
|▼2.15
|▼6.73％
|虹光（2380）
|4.58
|▼0.3
|▼6.15％
|展宇（1776）
|19.15
|▼1.25
|▼6.13％
資料來源：證交所
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