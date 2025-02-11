快訊／台股收盤大漲131.91點　台積電漲5元至1110

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲131.91點，以23384.05點作收，漲幅0.57％，成交量3466.36億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲69.78點開出，指數開高走高，盤中最高達23485.51點，最低23289.76點，終場收在23384.05點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1110元，漲幅0.45％；鴻海（2317）上漲5元至179元；聯發科（2454）上漲30元至1510元；廣達（2382）上漲6元來到258元；長榮（2603）上漲5.5元至212.5元。

今天漲幅前5名個股為華經（2468）上漲3.4元，漲幅10％；光隆精密-KY（4581）上漲5.2元，漲幅9.98％；大將（1453）上漲1.55元，漲幅9.97％；錩泰（1541）上漲2.65元，漲幅9.96％；喬福（1540）上漲3.15元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為新建（2516）下跌1.9元，跌幅8.6％；漢平（2488）下跌4元，跌幅6.78％；普安（2495）下跌2.15元，跌幅6.73％；虹光（2380）下跌0.3元，跌幅6.15％；展宇（1776）下跌1.25元，跌幅6.13％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華經（2468） 37.4 ▲3.4 ▲10.0％ 光隆精密-KY（4581） 57.3 ▲5.2 ▲9.98％ 大將（1453） 17.1 ▲1.55 ▲9.97％ 錩泰（1541） 29.25 ▲2.65 ▲9.96％ 喬福（1540） 34.8 ▲3.15 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 新建（2516） 20.2 ▼1.9 ▼8.6％ 漢平（2488） 55.0 ▼4.0 ▼6.78％ 普安（2495） 29.8 ▼2.15 ▼6.73％ 虹光（2380） 4.58 ▼0.3 ▼6.15％ 展宇（1776） 19.15 ▼1.25 ▼6.13％

資料來源：證交所