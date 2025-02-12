快訊／台股收盤下跌94.3點　台積電跌10元至1100

快訊／台積電董事會通過每股配4.5元 6月12日除息

晶圓代工龍頭台積電（2330）召開第一季董事會，會中重要決議包括核准配發2024年第四季之每股現金股利4.50元，並預計在6月12日除息，7月10日發放股利，另外，也為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金171億4,140萬元，至於股東會，則預定6月3日於新竹喜來登大飯店舉行。

台積電董事會冷處理關稅議題 外媒預測赴美投資全落空

根據英國《金融時報》（FT）報導，台積電（2330）此次破天荒在美國舉行董事會，將可能做出美國投資重大決議，尤其在美國總統川普喊出要對台晶片課稅之際，FT文中列舉台積電在董事會後可能宣布三大措施，不過今日台積電董事會決議出爐，和每次例行董事會決議相類似，完全沒有特別提及美國相關投資訊息，和外界預期的結果完全相反。

台積電員工分紅金額創高！ 平均每人領182.59萬元

晶圓代工龍頭台積電（2330）12日首在美召開董事會，核准2024年度員工業績獎金與酬勞（分紅），總金額高達1,405億9,256萬元，創下史上新高，以台積電員工人數7.7萬估，平均每人可以拿到182.59萬元。

台股ETF受益人1041萬人締新猷 00919、00878、0056共15檔創高

台股ETF集保戶股權分散2月7日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人周增11.5萬人，是繼2024年4月19日以來單周增加最多人數，總人數來到1041萬人創下歷史新高，若以單檔表現來看，總共有39檔呈現周增加，其中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等15檔台股ETF的受益人數同創新高，進一步觀察這15檔中有7檔是高息型，7檔市值型，1檔產業型，整體來看，高息型與市值型擁護者勢均力敵，不過高息ETF上榜的都是季配型的，顯示出季配型還是相對月配型的受青

MSCI季度調整！全球指數增刪2檔 台光電、嘉澤端子入列

MSCI（明晟）今（12）日凌晨公布最新一次季度調整，台股在全球標準型指數成分股增刪2檔，新增台光電（2383）和嘉澤端子（3533），剔除南亞科（2408）和華新（1605）。

鴻海、日系車廠攜手跨大步！ 劉揚偉：1、2個月後有好消息

鴻海（2317）今（12）日於土城總部舉行新春開工團拜，董事長劉揚偉也親自出席主持，媒體詢問「日產（NISSAN）」搶親下文，劉揚偉鬆口「不是併購，是合作案」，全案有望在未來1、2個月內釋出好消息。

年後賺2.1萬紅包！6檔抽籤股今起申購 威力德生醫價差最大

本周從今（12）日起共有六檔抽籤股準備起跑開放申購，其中威力德生醫（7713）12日起開放申購，承銷價55元，以11日收盤價76元計算，有21000元的價差。

星宇航空入選MSCI全球小型指數 股價大漲7％

MSCI公布最新季調清單，全球小型指數新增星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）兩檔航空股，顯見航空後市受到高度矚目，激勵星宇今股價一度漲近7％至29.25元，寫下近4個月來新高，截至上午11時成交量逾3.2萬張。

2航空業入列！ MSCI小型指季調新納10檔台股

MSCI（明晟）公布最新季調清單，全球小型指數方面，台股成分股新增10檔，刪除41檔，其中新增10檔成分股包含星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）等2檔航空業者皆入列，預計2月27日盤後生效。

黃金「歐印族」當心！專家：3利空蠢動 資產配置10%已足夠

國際金價漲不停，不過鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭今（11）日表示，今年黃金仍有3大不利因素浮現，聽到有人看到金價走高想「All In（歐印，全部投入）」羅瑤庭急喊「不要吧！3個利空在那裡。」