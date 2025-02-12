快訊／台股收盤下跌94.3點　台積電跌10元至1100

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（12日）開高走低，加權指數終場下跌94.3點，以23289.75點作收，跌幅0.4％，成交量3699.49億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲65.26點開出，指數開高走低，盤中最高達23528.61點，最低23289.75點，終場收在23289.75點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1100元，跌幅0.9％；鴻海（2317）下跌2元至177元；聯發科（2454）下跌25元至1485元；廣達（2382）維持平盤來到258元；長榮（2603）維持平盤至212.5元。
今天漲幅前5名個股為寶徠（1805）上漲1.55元，漲幅10％；翔耀（2438）上漲3.45元，漲幅9.99％；華冠（8101）上漲1.85元，漲幅9.97％；和大（1536）上漲6.2元，漲幅9.94％；圓剛（2417）上漲5元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為宏致（3605）下跌4.8元，跌幅7.49％；第一銅（2009）下跌3.1元，跌幅7.31％；聯鈞（3450）下跌23.5元，跌幅6.94％；光聖（6442）下跌40元，跌幅6.64％；冠西電（2466）下跌6.1元，跌幅6.63％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|寶徠（1805）
|17.05
|▲1.55
|▲10.0％
|翔耀（2438）
|38.0
|▲3.45
|▲9.99％
|華冠（8101）
|20.4
|▲1.85
|▲9.97％
|和大（1536）
|68.6
|▲6.2
|▲9.94％
|圓剛（2417）
|55.5
|▲5.0
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宏致（3605）
|59.3
|▼4.8
|▼7.49％
|第一銅（2009）
|39.3
|▼3.1
|▼7.31％
|聯鈞（3450）
|315.0
|▼23.5
|▼6.94％
|光聖（6442）
|562.0
|▼40.0
|▼6.64％
|冠西電（2466）
|85.9
|▼6.1
|▼6.63％
資料來源：證交所
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