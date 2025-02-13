先探／美股挺川普　恐怕挺不住

一七年川普首任總統之初，美股本益比就已攀升至史上最高紀錄；今年一月二十日，卻又進一步刷新高峰。以其政策的不確定性，美股未來值得關切。

文／蘇彬貴

矢志要「讓美國再度偉大起來」（Make America great again; MAGA）的川普（Donald Trump）總統，個性特立獨行、口無遮攔、行事風格令人捉摸不定；尤其在他婚姻等私人的生活方面，更是多采多姿，可說是歷屆美國總統中的一大異數。

如此異於常人的人格特質，在當今美國的社會裡，自有其忠實的粉絲群與既定的票房；敢說敢言的作風，上一任的總統任期裡，他在許多方面就已經創下前所未見的紀錄。而今年一月二十日的就職演說中，川普更是直截了當地宣稱：美國的黃金時代，從今天開始！（The Golden Age of America begins right now.）；如此激勵人心的氣魄，於是再將美股行情推上歷史新高峰。

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比上一任高十倍

以史坦普爾（S&P）500種股價指數為例，一月二十四日盤中，該指數以六一二八．一八點，再刷新了歷史最高紀錄。

行情持續走多，當然令川普「龍心大悅」（為美國罕見最關心股市行情的總統）；但值得注意的是，他在兩屆總統任期之初，都承襲了當時美國史上最昂貴的股市，這又是川普所創下的一項歷史紀錄。行情愈走愈高，未來又將如何變化？很值得進一步關切。

現年七八歲、耶魯大學知名教授，同時也是諾貝爾經濟學獎得主的羅伯特．席勒（Robert Shiller），可說是美國金融市場中的傳奇人物。而他用來評估股市行情被投資人高、低估的程度，乃是自創的一套法寶，就是鼎鼎大名的「景氣循環調整後的本益比」（cyclically adjusted price/earnings multiple; CAPE）；而這套計算模式的一大特色，除了將通貨膨脹的因素考慮進去之外，推算本益比的時間，也向前推長達了十年。

至今CAPE仍被視為是最可信賴、客觀的股市行情高、低的評估方法之一。如果依照CAPE來評估美股的話，當川普於一月二十日再度宣示為美國總統的時候，乃以三七倍的水準，創下史上最高紀錄；相對來講，他在上一任就職的時候，當時美股的CAPE則尚在二八．一倍的水準；儘管如此，當時同樣還是創下彼時的史上最高紀錄。（全文未完）

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