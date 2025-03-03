防詐大聯盟第一擊 兆豐銀率先採用「Whoscall 認證商家號碼」服務

▲兆豐銀行率先採用「Whoscall 認證商家號碼」服務。（圖／兆豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

兆豐金（2886）旗下兆豐銀行領軍成立「金融與科技反詐大聯盟」，與聯盟夥伴Gogolook合作打出防詐第一擊，兆豐銀行國內各營業據點的電話代表號碼全面採用Whoscall 認證商家號碼服務，當Whoscall用戶接到兆豐銀行的電話聯繫時，即會顯示有綠勾勾認證之「兆豐銀行」的來電辨識與商標，避免不法人士冒用兆豐銀行名號向民眾進行詐騙，跨界聯手，守護民眾財產安全。

根據 165 打詐儀表板，2025年元月份就有95億元的詐騙財損，一個月的詐騙案件高達1.3萬件，詐騙不僅對受害者家庭造成重大損失，也衝擊民眾對金融環境的信任度。兆豐銀行號召成立『金融與科技反詐大聯盟』的目的，就是利用科技與金融結合協助民眾識別詐騙。近年來假冒銀行名義的詐騙電話及訊息屢見不鮮，繼政府推出「111」政府專屬簡碼簡訊後，兆豐銀行也導入「68017」簡碼簡訊服務，前兩碼「68」係電信業者認證的金融業專用編碼，後三碼「017」則是兆豐銀行的銀行代碼。

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為了方便民眾識別兆豐銀行的來電以及簡訊通知，率先與聯盟夥伴 AI 科技公司 Gogolook旗下國民防詐 App Whoscall 合作，將兆豐銀行的客服中心與全台分行代表號碼加入「Whoscall 認證商家號碼」服務，即日起當Whoscall APP用戶接到兆豐銀行的簡訊及來電時，即會顯示有綠勾勾認證之「兆豐銀行」的來電辨識與商標，強化兆豐銀行與顧客往來的信任與安全，兆豐銀行後續將會結合更多夥伴成員的專長，編織緊密的科技防詐網，從資訊流到金流全面防堵詐騙，達成「有感阻詐」。

2024年全年兆豐銀行臨櫃成功阻詐金額逾2億元，較前年增長超過10%，兆豐銀行做為領頭羊結合金融與科技業力量，號召成立「金融與科技反詐大聯盟」，發揮群體力量保障金融交易，讓詐騙不再猖獗，守護客戶與民眾的財產安全。

