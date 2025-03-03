快訊／台股收盤大跌296.93點　台積電跌20元至1020

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（3日）開低走低，加權指數終場大跌296.93點，以22756.25點作收，跌幅1.29％，成交量4199.5億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大跌319.13點開出，指數開低走低，盤中最高達22775.02點，最低22611.1點，終場收在22756.25點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1020元，跌幅1.92％；鴻海（2317）下跌4元至170元；聯發科（2454）下跌45元至1470元；廣達（2382）維持平盤來到250.5元；長榮（2603）上漲2元至218元。

今天漲幅前5名個股為燦坤（2430）上漲3元，漲幅9.98％；日成-KY（4807）上漲1.85元，漲幅9.95％；華凌（6916）上漲2.6元，漲幅9.92％；柏文（8462）上漲11元，漲幅9.82％；鼎炫-KY（8499）上漲14.5元，漲幅9.8％。

跌幅前5名個股則為冠西電（2466）下跌8.4元，跌幅9.92％；和椿（6215）下跌12.5元，跌幅9.88％；同泰（3321）下跌1.25元，跌幅9.84％；昇陽半導體（8028）下跌16.5元，跌幅9.82％；訊芯-KY（6451）下跌19.5元，跌幅9.61％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 燦坤（2430） 33.05 ▲3.0 ▲9.98％ 日成-KY（4807） 20.45 ▲1.85 ▲9.95％ 華凌（6916） 28.8 ▲2.6 ▲9.92％ 柏文（8462） 123.0 ▲11.0 ▲9.82％ 鼎炫-KY（8499） 162.5 ▲14.5 ▲9.8％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 冠西電（2466） 76.3 ▼8.4 ▼9.92％ 和椿（6215） 114.0 ▼12.5 ▼9.88％ 同泰（3321） 11.45 ▼1.25 ▼9.84％ 昇陽半導體（8028） 151.5 ▼16.5 ▼9.82％ 訊芯-KY（6451） 183.5 ▼19.5 ▼9.61％

資料來源：證交所