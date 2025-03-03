快訊／台股收盤大跌296.93點　台積電跌20元至1020

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（3日）開低走低，加權指數終場大跌296.93點，以22756.25點作收，跌幅1.29％，成交量4199.5億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大跌319.13點開出，指數開低走低，盤中最高達22775.02點，最低22611.1點，終場收在22756.25點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1020元，跌幅1.92％；鴻海（2317）下跌4元至170元；聯發科（2454）下跌45元至1470元；廣達（2382）維持平盤來到250.5元；長榮（2603）上漲2元至218元。
今天漲幅前5名個股為燦坤（2430）上漲3元，漲幅9.98％；日成-KY（4807）上漲1.85元，漲幅9.95％；華凌（6916）上漲2.6元，漲幅9.92％；柏文（8462）上漲11元，漲幅9.82％；鼎炫-KY（8499）上漲14.5元，漲幅9.8％。
跌幅前5名個股則為冠西電（2466）下跌8.4元，跌幅9.92％；和椿（6215）下跌12.5元，跌幅9.88％；同泰（3321）下跌1.25元，跌幅9.84％；昇陽半導體（8028）下跌16.5元，跌幅9.82％；訊芯-KY（6451）下跌19.5元，跌幅9.61％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|燦坤（2430）
|33.05
|▲3.0
|▲9.98％
|日成-KY（4807）
|20.45
|▲1.85
|▲9.95％
|華凌（6916）
|28.8
|▲2.6
|▲9.92％
|柏文（8462）
|123.0
|▲11.0
|▲9.82％
|鼎炫-KY（8499）
|162.5
|▲14.5
|▲9.8％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|冠西電（2466）
|76.3
|▼8.4
|▼9.92％
|和椿（6215）
|114.0
|▼12.5
|▼9.88％
|同泰（3321）
|11.45
|▼1.25
|▼9.84％
|昇陽半導體（8028）
|151.5
|▼16.5
|▼9.82％
|訊芯-KY（6451）
|183.5
|▼19.5
|▼9.61％
資料來源：證交所
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