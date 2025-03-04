關稅、通膨壓力下　長天期投資等級債迎來新機會

▲美國緩升息，長天期投資級債成資金避風港。（圖／路透社）



記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普啟動關稅戰，市場擔憂通膨捲土重來，導致美股出現回檔，資本市場不確定性增加，也加速資金湧入避險資產，投信法人表示，美國經濟雖出現雜音，但大型企業財務體質仍強健，長天期投資等級債受惠信用風險下降，可望成為資金避風港。

中信優息投資級債（00948B）經理人呂紹儀指出，美國聯準會主席鮑爾雖表態不急於降息，但美國以外的國家卻已感受到經濟疲軟帶來的壓力，由於估值已高的美股率先反應，而資金也湧入具避險性質的債券市場，美國消費者信心指數創15個月來新低，加上美國零售龍頭Walmart對未來零售市場展望低於市場預期，兩者皆突顯消費者對未來通膨的擔憂，債市受此情緒牽引持續震盪，財務體質強健的長天期投資等級債，以及波動較低的短債，預計將持續受市場鍾愛。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭勁甫表示，3月初美烏對談在不愉快地氣氛下落幕，再度提高地緣政治的風險。在全球市場充滿變數的情況下，美元資產仍是國際資金的避風港之一，有鑑於聯準會持續「緩降息」，今年可能最多只降兩碼的環境下，投資人不應過於期待債券的資本利得，而要回歸債券固定收益的本質，在妥善控管違約風險的前提下，選擇票面利率較高的債券領取債息。

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郭勁甫強調，預期美國企業將面臨更高的營運與關稅成本，因此企業透過發行長天期債券來鎖定較低的長期資金成本，並確保資本支出計畫得以順利推進。

