台積電失守千元散戶不敢玩！　零股交易倒退嚕

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）擴大對美投資，美股ADR在3日重挫逾4%作收，波及台積電今（4）日在台股表現，一度跌破千元，惟未見小資族奮力搶進零股，根據統計，台積電今日零股交易492萬股，遜於昨日550萬股，法人推估，近期半導體弱勢，利空頻傳，市場認為台積電還有低點可以等待。

今日零股交易前3名與交易股數依序是元大台灣50（0050）496萬2023股、台積電492萬7417股與富邦台50（006208)371萬9546股。

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台積電今日以下跌20元或1.96%、1000元作收，力守千元價位，不過開盤以996元開出，也是今日最低價，也是三個月以來再次跌破千元大關。

台積電2月底以來股價即呈弱勢走勢，跌多漲少，吸引零股買氣，統計近5日零股交易量在200~550萬股之間，2月25日交易日單日零股交易擴大至513萬股，是前一個交易日5倍，而本周一台股大跌，台積電一度回測至千元價位，零股交易擴大至550萬股，今日正式跌破千元，零股交易反較昨日縮手。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，台積電「技術根留台灣、服務全球」的模式，更能鞏固台灣在全球電子供應鏈中的關鍵地位。未來隨著更多台廠拓展國際布局，台股市場將逐步培養出新的產業鏈模式與贏家，使得專業經理人的選股策略愈加重要。

此外，張榮仁表示，台灣擁有高度專業且勤奮的勞動力，正是支撐科技產業與整體股市競爭力的核心優勢，這一價值在全球市場中依然無可取代。

台股因短線消息面引發急跌，換個角度來看，川普對台政策的不確定性退散，可視為台股的短空長多。