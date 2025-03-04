全球競爭加劇！AI與國安風險如何求平衡？　朱宸佐：台灣有三項困境需克服　　

▲人工智慧法律國際研究基金會4日舉行「AI治理與國家安全國際學術座談會」。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

在AI技術不斷推陳出新的趨勢下，國際競爭與國家安全風險日益加劇，如何在促進技術創新與維護國安之間取得平衡 ？美國史丹佛大學訪問學者、人工智慧法律國際研究基金會秘書長朱宸佐提醒台灣必須建立自身主權AI的重要性。

朱宸佐以Deepseek對於全球AI生態系的衝擊為例指出，台灣有三項困境必須克服，包括訓練資料不足（繁體資料有限及著作權法對於合理使用的限制）、算力不足（應加大資金投入增加GPU數量），以及隱私及國家安全疑慮（架設在第三方開原模型上進行開發）。

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財團法人人工智慧法律國際研究基金會與實踐大學將4日舉行「AI治理與國家安全國際學術座談會」，朱宸佐是在出席這場座談會時做上述表示，同場受邀的來賓除了有來自史丹佛大學胡佛研究所、華府哈德遜研究所、耶魯大學傑克遜全球事務學院的國際智庫專家外，還包括人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民、數位發展部常務次長葉寧、實踐大學李孟晃副校長，以及立委李坤城、吳宗憲。

▲數發部次長業寧發表《台灣數位法制發展之展望》專題演講。

在這場聚集台灣政府、產業及學界代表共同探討AI治理趨勢與國家安全挑戰，以及如何助力台灣在全球科技競爭中保持領先地位的學術座談會中，特別安排了兩場專題演講，先由數位發展部常務次長葉寧發表主題為《台灣數位法制發展之展望》，他剖析了台灣在數位治理方面的機遇與挑戰；緊接者登場的是人工智慧法律國際研究基金會執行長暨實踐大學法律學系講座教授張麗卿，她以《台灣AI法制治理：布魯塞爾效應與本土發展之衡平》為主題，跟與會者一起探討國際法規對台灣技術發展的影響，並提出符合本土需求與國際標準的治理方案。

對於AI發展與國安挑戰，現場也以兩場圓桌座談的方式進行，第一場「AI治理與國家安全：技術政策與法律的交融」，由清華大學科技法律研究所所長林勤富教授主持，與談人包括史丹佛大學胡佛研究所政策學者David Fedor、華府哈德遜研究所高級研究員Riley Walters、人工智慧法律國際研究基金會秘書長兼史丹佛大學訪問學者朱宸佐，以及高雄大學財經法律研究中心主任謝國廉，眾人共同探討AI創新與國安政策的交錯影響，並分析各國政策的趨勢與挑戰。

第二場「AI治理與國家安全：跨國法律協同與合作策略」，由臺灣大學法律學院楊岳平副教授主持，與談者包括海洋大學海洋法律與政策學院教授江雅綺、耶魯大學傑克遜全球事務學院高級研究員Hanscom Smith、華府哈德遜研究所高級研究員、成功大學政治學系助理教授林昕璇等人，共同探討國際合作與法規協調的可能路徑，並預測全球AI治理的發展趨勢。