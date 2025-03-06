「百萬卡奴」38歲退休　買1標的10年資產增50%

▲臉書「女孩向錢進$」版主張Ceci 38歲退休環遊世界，旅行超過20個國家。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

從卡債百萬翻身，6年級生張Ceci痛定思痛，還清卡債後、38歲財務自由環遊世界，今年是她退休的第10年，因為挑到好股、長期持有，資產穩健成長50%。她表示，只要留心每天財經新聞、用心生活，都能找到值得長期持有的價值成長股。

38歲就從職場退休環遊世界，許多人聽到都覺得：「這不可能。」，不過臉書「女孩向錢進$」版主張Ceci做到了，今年也是她退休的第10年，10年來她因為資產配置得宜、挑選價值成長股，資產還比退休時成長50%。

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張Ceci不諱言，身為家中長女，一路被富養長大，20多歲剛工作時，也因為花錢太隨意而背負卡債百來萬元，「那時走進百貨公司專櫃，隨便買就是5萬多元，當然月薪也沒了，直到有天我爸跟我要求還他卡費，我才驚覺已經刷了100多萬。」

之後她省吃儉用，痛定思痛、嚴格改正自己的消費習慣，大概花了3年多把負債還清，也在26歲時立定志向：有車、有房、至少3000萬資產，就從職場退休，沒想到38歲時就做到。

退休後資產還能維持成長，秘訣在哪？原來張Ceci過去長期在全球最大財經資訊：Bloomberg工作，已經養成每天閱讀新聞，且必定瀏覽財報的習慣；然後每個月一定會做一張最新的資產清單，了解手上持股狀況。「這些都像呼吸一樣自然了。」她說。

以退休後才買入的美股好市多為例，就是她感到最自豪的投資。她觀察到好市多是個很妙的購物賣場，「好市多就是有這個魅力，走進去沒花300美金很難離開。」張Ceci大笑說。其實大概8年前有長輩向她提到好市多的潛力，她仔細研究財報及好市多的全球拓點計畫後，決定買入，「我從一股200多美元慢慢買，到現在股價破千了，只要手邊有閒錢還是繼續買。」

張Ceci說，她發現好市多在全球不斷展店，每年營業收入、稅後純益都不斷增加，「只要營業收入穩定增加就好，即使每年都只有1%、2%都沒關係，畢竟退休後，我需要的是穩定的收入來源，好市多就是這樣的一個標的。」



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