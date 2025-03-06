快訊／台股收盤大跌156.47點　台積電跌15元至1005

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（6日）開高走低，加權指數終場大跌156.47點，以22715.43點作收，跌幅0.68％，成交量3490.04億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲58.21點開出，指數開高走低，盤中最高達22979.97點，最低22715.43點，終場收在22715.43點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1005元，跌幅1.47％；鴻海（2317）維持平盤至173.5元；聯發科（2454）下跌10元至1495元；廣達（2382）下跌1.5元來到260.5元；長榮（2603）上漲1.5元至221元。

今天漲幅前5名個股為AES-KY（6781）上漲95元，漲幅10％；銘旺科（2429）上漲4.15元，漲幅9.89％；東森（2614）上漲1.7元，漲幅9.88％；材料-KY（4763）上漲97元，漲幅9.87％；華凌（6916）上漲2.75元，漲幅9.84％。

跌幅前5名個股則為新建（2516）下跌2.4元，跌幅9.41％；欣陸（3703）下跌2.7元，跌幅8.44％；鮮活果汁-KY（1256）下跌12元，跌幅7.67％；佳世達（2352）下跌2.75元，跌幅7.41％；保瑞（6472）下跌61元，跌幅6.84％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 AES-KY（6781） 1045.0 ▲95.0 ▲10.0％ 銘旺科（2429） 46.1 ▲4.15 ▲9.89％ 東森（2614） 18.9 ▲1.7 ▲9.88％ 材料-KY（4763） 1080.0 ▲97.0 ▲9.87％ 華凌（6916） 30.7 ▲2.75 ▲9.84％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 新建（2516） 23.1 ▼2.4 ▼9.41％ 欣陸（3703） 29.3 ▼2.7 ▼8.44％ 鮮活果汁-KY（1256） 144.5 ▼12.0 ▼7.67％ 佳世達（2352） 34.35 ▼2.75 ▼7.41％ 保瑞（6472） 831.0 ▼61.0 ▼6.84％

資料來源：證交所