快訊／台股收盤大跌156.47點　台積電跌15元至1005

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（6日）開高走低，加權指數終場大跌156.47點，以22715.43點作收，跌幅0.68％，成交量3490.04億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲58.21點開出，指數開高走低，盤中最高達22979.97點，最低22715.43點，終場收在22715.43點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1005元，跌幅1.47％；鴻海（2317）維持平盤至173.5元；聯發科（2454）下跌10元至1495元；廣達（2382）下跌1.5元來到260.5元；長榮（2603）上漲1.5元至221元。
今天漲幅前5名個股為AES-KY（6781）上漲95元，漲幅10％；銘旺科（2429）上漲4.15元，漲幅9.89％；東森（2614）上漲1.7元，漲幅9.88％；材料-KY（4763）上漲97元，漲幅9.87％；華凌（6916）上漲2.75元，漲幅9.84％。
跌幅前5名個股則為新建（2516）下跌2.4元，跌幅9.41％；欣陸（3703）下跌2.7元，跌幅8.44％；鮮活果汁-KY（1256）下跌12元，跌幅7.67％；佳世達（2352）下跌2.75元，跌幅7.41％；保瑞（6472）下跌61元，跌幅6.84％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|AES-KY（6781）
|1045.0
|▲95.0
|▲10.0％
|銘旺科（2429）
|46.1
|▲4.15
|▲9.89％
|東森（2614）
|18.9
|▲1.7
|▲9.88％
|材料-KY（4763）
|1080.0
|▲97.0
|▲9.87％
|華凌（6916）
|30.7
|▲2.75
|▲9.84％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|新建（2516）
|23.1
|▼2.4
|▼9.41％
|欣陸（3703）
|29.3
|▼2.7
|▼8.44％
|鮮活果汁-KY（1256）
|144.5
|▼12.0
|▼7.67％
|佳世達（2352）
|34.35
|▼2.75
|▼7.41％
|保瑞（6472）
|831.0
|▼61.0
|▼6.84％
資料來源：證交所
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